Hace dos meses, 15 famosos entraron a las cocinas de MasterChef Celebrity con ganas de comerse el mundo y hacerse con la victoria de la séptima edición del concurso. Ahora ese premio tiene nombre: Lorena Castell. La presentadora ha conseguido imponerse a Manu Baqueiro en un emocionante duelo en el que ninguno de los dos ha logrado contener las lágrimas. Ambos han estado presentes en Los secretos de MasterChef: La tertulia, un encuentro en el que han recordado lo vivido en el programa. Les han acompañado los jueces, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, y algunos de sus compañeros. Entre ellos, María Zurita y Xavier Deltell, que siguen dando pasos en su relación.

"Lo nuestro continúa", dice Xavier Deltell

Ha habido separación, reconciliación, pedida de mano… Y han sido un gran apoyo el uno del otro durante todo el programa. "Si no existieras, habría que inventarte. Siempre positivo, siempre alegre, siempre dispuesto. Un grandísimo descubrimiento, sí señor. Se que seremos amigos para siempre. Gracias MasterChef por haberme presentado a la 'pareja perfecta' en este programa", decía María Zurita en Instagram tras la expulsión de Deltell, y es que el buen rollo continúa también fuera de las cocinas de MasterChef Celebrity.

Así lo han revelado María Zurita y Xavier Deltell en la tertulia posterior al último programa. "Quería decirle a la familia Zurita-Borbón que lo nuestro continúa y que de hecho estamos preparando ya un crucero", ha anunciado el cómico mirando a cámara. El viaje, eso sí, tampoco será muy largo, porque parece que el itinerario está bastante limitado por el presupuesto. "A ella le gustaba la zona mediterránea, pero como no tengo mucho dinero, haré Mallorca-Barcelona, Barcelona-Mallorca", ha comentado Deltell entre las risas de sus compañeros. "No llevo maleta, no hace falta", ha apostillado María Zurita.

Puede que no estén solos en ese crucero… o ferry, como bromean por su corto recorrido. "Si quieres, les juntamos", ha dicho Xavier Deltell sobre los hijos de ambos. María ha estado de acuerdo: "Carlos te adora". Ya lo sabíamos: Xavier Deltell y el hijo de María Zurita se conocieron mientras ambos concursaban en MasterChef Celebrity e hicieron muy buenas migas. El humorista se ha venido arriba y ha abierto la invitación a toda la familia de María: "Si ustedes quieren apuntarse a este crucero, quizás añadiría Valencia también".