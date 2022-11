Nunca nadie se había tatuado en directo en MasterChef… hasta Lorena Castell. La presentadora dibujó sobre su piel un cuchillo al convertirse en finalista, pero no ha sido la única aspirante de MasterChef Celebrity 7 que se ha hecho un tatuaje. También lo ha hecho Manu Baqueiro, y parece que les ha traído suerte a ambos: Lorena y Manu han llegado al duelo final de la temporada, en el que se ha impuesto ella. Ambos han estado reviviendo su paso por el concurso en una tertulia posterior al programa y sus compañeros se han mojado. ¿Se harían un tatuaje de MasterChef? Ojo, porque parece que María Zurita ya lo ha prometido.

¿Qué tatuaje se quiere hacer María Zurita?

Ni María Escoté ni Patricia Conde se habrían tatuado para conseguir la chaquetilla. "De hecho pensaba que las dos únicas personas que se han tatuado son las que merecían estar en el duelo final. Las que no nos hemos tatuado por la causa no deberíamos aspirar a tal premio", ha asegurado Patricia Conde. María Escoté, por otra parte, no se ha tatuado nunca y tampoco lo haría por MasterChef. Quienes sí están dispuestos a hacerse un tatuaje en honor a su paso por el programa son Xavier Deltell y María Zurita, que ya han avanzado que están planeando irse juntos de crucero.

Les gusta el tatuaje de la M, como el que luce ahora Manu Baqueiro, y no les importaría hacérselo. María Zurita ya habló de sus tatus durante el concurso, en el que desveló que tenía el dibujo de una rosa en su piel, en la zona del trasero. "En mi casa somos muy de tattoos, ¿no ves que mi abuelo era marino? Todos tenemos uno", decía ella entonces, aunque no su madre. "Pero a mí no me has enseñado ningún tatuaje", le dijo entonces Deltell, a lo que ella respondió que "ni lo vas a ver".

Ahora, en la tertulia, Deltell ha insinuado otra cosa: "He descubierto todos los tatuajes que tiene. ¡Impresionante, eh!". Pero María no está para nada de acuerdo. "No lo has visto, no mientas", ha dicho ella. Deltell al margen, resulta que María Zurita ya le ha prometido a alguien hacerse un tatuaje por MasterChef: a "la gran jefa". Lorena Castell ya se ha ofrecido a tatuarle ella misma y, aunque no sabemos si aceptará su oferta, lo que está claro es que María va a cumplir su promesa. "Me lo voy a hacer, venga", ha confirmado.