MasterChef 11 | Ana sobre su mal momento: "Soy una guerrera y quiero salir del bache"

Ana deslumbró en los primeros programas de MasterChef 11 con platos equilibrados, con criterio y mucho sabor. Pero la aspirante ha encadenado varias valoraciones negativas y los jueces quieren ver evolución. ¿Qué le pasa? ¿Será capaz de revertir la situación? En una edición con el doble de competencia, Ana tiene que demostrar cuanto antes toda la cocina que lleva dentro. ¡Y quiere hacerlo ya!

En la primera prueba de la noche, Ana formó pareja con Jorge Juan y el resultado no pudo ser más desastroso. Ni siquiera presentaron plato. El tándem comenzó la presentación de su elaboración pidiendo disculpas: “Lo sentimos. La hemos liado parda”. Los jueces ya habían atisbado infinidad de problemas durante el cocinado. Y Jordi Cruz fue muy duro tras la cata: “¿Qué habéis hecho en 75 minutos que justifique no haber presentado nada? Con esto, hacemos el ridículo nosotros. Si os supiese mal dejar sin comer a nuestros invitados, habríais estado más decaídos y no de cachondeo”. Pero la cosa no se quedó ahí y Jordi cerró su valoración con una dura frase: “Deberíais recuperar un poquito de la humildad con la que llegasteis, porque esto es una vergüenza”.

Jorge Juan y Ana no rebatieron a los jueces. Pero la aspirante, entre lágrimas, sí quiso dejar una reflexión antes de la valoración final: “Hoy el cocinado ha sido un fracaso y no lo he gestionado bien. Pero eso no es de no ser humilde. No me creo más que nadie”. Ya en el veredicto, Jordi afirmó que vio una “actitud chulesca” en Ana. Y ella, ahí sí se defendió: “No he tenido ninguna actitud chulesca y si lo ha parecido, lo siento. También nos habéis tachado de falta de humildad y es lo que menos somos”.

A continuación, con el tono algo rebajado, Jordi invitó a Ana a gestionar mejor las críticas de cara al futuro. “Cuando alguien no gestiona bien el fracaso, le falta humildad, todos tenemos derechos a equivocarnos pero tú no te lo permites, y te enfadas, y en tu enfado me salpicas a mí cuando voy a ayudarte, no te dejas ayudar, no lo gestionas bien”, concluyó el chef. Con muchas cosas aún que asimilar, Ana lo único que tenía claro es que esta valoración lo único que hacía es darle fuerza para mejorar: “Me han dicho de todo menos bonita, pero pienso venir a la próxima prueba a ‘hierro pelado’ para cocinar como no he cocinado nunca”.