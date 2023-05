No entró con buen pie a MasterChef 11, parece que a los aspirantes ya les cuesta a estas alturas abrir las puertas a un nuevo concursante. Claudia llegó con muchas ganas, dispuesta a darlo todo y a ganar. Sin embargo, no termina de encontrar su sitio en el concurso. Jotha parecía ser su aliado, aunque en el último programa la aspirante se llevado una gran decepción. No fue su mejor día, Claudia no pasa por su mejor momento. A pesar de todo, no piensa rendirse y tiene claro su objetivo: ganar la undécima edición de MasterChef, con o sin el apoyo de sus compañeros.

Todo empezó después de la prueba de exteriores, donde ya vimos la mala relación que mantiene con Luca. Su equipo, capìtaneado por Jotha, consiguió salvarse, aunque de poco les sirvió a los aspirantes, ya que el de León decidió a última hora coger el privilegio que los jueces le ofrecieron y mandarlos a todos a la prueba de eliminación. Un primer puñal que Claudia entendió. Sin embargo, la cosa no se quedó ahí. Jotha también tuvo la oportunidad de repartir los platos que le tocaban a cada uno de sus compañeros. Como era de esperar, favoreció a sus amigos, como Fray Marcos, Francesc o Álex. No hizo lo mismo con Claudia, a quien le dio uno de los platos más complicados.

"Estoy muy decepcionada. Jotha, que es mi amigo, no me haya elegido primera para darme el postre más fácil sabiendo que yo, precisamente en pastelería, no tiro cohetes... Me duele", confesó Claudia entre lágrimas. Tampoco contó con el apoyo de sus compañeras, que le reprocharon su actitud en la casa.