Muy poco le ha durado la alegría a Laura. La aspirante catalana, que ya había sido expulsada del programa, volvió a MasterChef 11 en la esperada repesca. Ella y Marta fueron las alegidas para volver al concurso. Llegaron tranquilas a la última prueba, vistiendo el delantal blanco y esperando animar a sus compañeros desde la galería. Sin embargo, no fue así. En MasterChef todo puede pasar y ambas terminaron entre fogones, al igual que el resto de aspirantes. ¿Qué fue lo que ocurrió? La razón tiene nombre propio y no es otro que Jotha.

El aspirante de León resultó ser el mejor de la prueba de exteriores, donde tuvo que capitanear al equipo azul. Se le dio tan bien que hasta sorprendió a los jueces. Tanto fue así, que Jordi, Samantha y Pepe decidieron darle un privilegio. Le ofrecieron a Jotha mandar a todos sus compañeros a la prueba de eliminación, es decir, los miembros de su equipo y las repescadas, quienes vestían el delantal blanco. Además, el aspirante tendría inmunidad para el siguiente programa. Una oferta muy tentadora que concursante no dudó en aceptar.

La noticia sentó como un jarro de agua fría entre sus compañeros de equipo. Al final, Jotha fue el único que pudo sentarse en la galería a disfrutar de la última prueba. En realidad, su objetivo era echar a Luca, a quien considera como el rival más débil. Empezaron con mal pie y su relación no ha mejorado durante el paso de las semanas. Las cosas no le salieron como él esperaba, ya que Luca consiguió librarse de la expulsión. En su lugar, fue Laura la que tuvo que dejar el delantal en su puesto de cocinas.

Muy a su pesar, Laura se despidió de MasterChef. Había llegado con mucha ilusión después de haber triunfado en al repesca. La repostería, protagonista de la última prueba, no es lo suyo y eso se notó en el resultado. La aspirante le dedicó unas palabras a Jotha, que le dio uno de los platos más complicados, llenas de rencor: "No me lo han puesto nada fácil. Gracias, Jotha. Me quería joder y me ha jodido", aseguró ella. Jotha parecía no tener ningún cargo de conciencia: "Si no lo haces bien, no es culpa mía".

"El karma algún día te lo devolverá", sentenció Laura antes de abandonar definitivamente el programa entre lágrimas. Sin duda, una de las despedidas más tensas en lo que llevamos de edición.