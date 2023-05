Luca y Jorge Juan emulan el momento 'bragas de mercadillo' de Tamara Falcó y Yolanda Ramos

Luca y Jorge Juan ya dejaron muestra en programas anteriores de que para algunas cosas están en las antípodas el uno del otro. El día que trabajaron juntos se autodenominaron como “la extraña pareja”. Luca era el lado fino y Jorge Juan el lado rústico. Pero casaron a la perfección. Y en este último programa, los contrastes entre ambos nos han llevado a recordar uno de los momentos más graciosos de toda la historia de MasterChef: las bragas del mercadillo, Tamara Falcó y Yolanda Ramos. ¿Lo recuerdas?

Al comienzo de la prueba los jueces charlaron con Luca. Pero el creador de contenidos en TikTok se mostró incómodo. ¿Cuál era la razón? Su vestimenta. “Hoy no estoy contento con mi outfit”, reconoció Luca. Pero lejos de consolarle, Pepe Rodríguez metió el dedo en la herida. “Si no tienes dinero para unas zapatillas, te las pago yo”. Luca no daba crédito: “No seais malos, por favor”. Samantha buscó ayuda: “Igual papá (en referencia a Jorge Juan) te puede comprar algo en el mercadillo”. En ese instante el bombero forestal, al más puro estilo Yolanda Ramos, confesó que compraba toda la ropa en el mercadillo de la plaza del pueblo. “Compro marcas como ‘No hay quien se lo ponga’ o ‘Rebuscado’”, aseguró Jorge Juan. La cara de Luca lo decía todo. Acostumbrado a vestir con primeras marcas, todo lo que estaba diciendo Jorge Juan le sonaba extraño.