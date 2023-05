MasterChef 11 | Jotha cae en la tentación y manda a los delantales blancos a eliminación

Jotha vivió la capitanía en primera persona. El aspirante se estrenaba a los mandos del equipo azul y la experiencia no pudo ir mejor. Los delantales azules hicieron un gran trabajo y ganaron la prueba. Alex, Lluis, Eneko, Jotha, Claudia y Luca estallaron de felicidad, pero no sabían lo que se les vendría encima después. Como mejor aspirante de la prueba, Jotha fue tentado por los jueces. Pepe, Samantha y Jordi le propusieron al DJ “morder la manzana” para así salvarse de la prueba de eliminación en este programa y en el siguiente. El precio a pagar sería mandar a los delantales blancos a eliminación. ¿Qué hizo Jotha?

Al inicio del segundo reto, Jotha entró solo al plató. Entre él y los jueces, una manzana verde brillaba. La tentación había llegado. Y en ese instante llegó la propuesta de Pepe, Samantha y Jordi. “Si la muerdes, serás el único que se libre hoy de la prueba de eliminación y tendrás inmunidad en el siguiente programa, pase lo que pase. Pero a cambio, los delantes blancos se sumarán a los negros en el reto de eliminación hoy”, le dijo Pepe. Tras unos segundos de duda, Jotha se lanzó a por la manzana. ¡Había caído en la tentación! El resto de aspirantes, delantales blancos y negros, se enfrentarían a la prueba de eliminación.

Las reacciones de sus compañeros

Justo antes de que Jotha mordiera la manzana, los delantales blancos reaccionaron. Mientras que Alex dijo que “lo más justo es que como capitán no la mordiera”. Luca fue más allá: “Como la muerda, me parecería un sinvergüenza”. Y exactamente eso fue lo que pasó. El DJ le dio un gran mordisco a la fruta mientras preguntó si con un mordisco valía o si se la tenía que comer entera. “Seguramente se lo tomarán mal mis compañeros”, concluyó Jotha.

Ya con todo el grupo junto, los reproches no pararon. “Máxima traición”, gritó Marta. “Es una puñalada trapera”, admitió Luca. Ana fue la única que fue algo empática con Jotha al preguntar a sus compañeros “qué habrían hecho ellos”. Francesc también quiso echarle una mano a Jotha: “Él es así. Me hubiera defraudado si no la hubiera mordido”. Todo eso no fue consuelo para los delantales blancos, que de manera inesperada tendrían que luchar por seguir en MasterChef una semana más.

El que más verbalizó su disgusto fue Alex: “Nosotros le hicimos brillar a él en exteriores. Igual sin nosotros estaba en eliminación. Que haga esto ahora, me parece muy feo. Estoy bastante enfadado”. La pregunta que todos los aspirantes se hicieron fue: ¿Todos hubiéramos hecho lo mismo?