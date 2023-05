A pocas semanas para la gran final, la tensión en MasterChef 11 no para de aumentar. La rivalidad y los roces de algunos aspirantes empiezan a brotar como la espuma. Es el caso de Luca, uno de los más polémicos de esta edición y de Claudia, la última en discordia. Después de dos meses y se han enfrentado a una veintena de retos y aún quedan muchos más que seguirán poniéndolos al límite. También afecta cada más, la marcha de algunos compañeros, como la de Marta, que era como una madre para Luca.

Con ese ambiente ya candente, la prueba por equipos de este martes ha terminado por ser campo de batalla para Luca y Claudia. Ya desde el arranque de las explicaciones, ambos se hacían los primeros reproches. “Estás insoportable”, le soltaba Claudia. A lo que Luca respondía con un “es que no te callas”. Con Jotha como capitán, les ha tocado ponerse juntos a limpiar el bacalao, lo que ha generado muchos más choques. “Me quiere picar y cuanto más lejos esté de mí mejor”, le decía la aspirante a Pepe cuando este se ha acercado a los fogones para comprobar qué pasaba entre ambos.

Los encontronazos han seguido durante todo el cocinado. Luca no paraba de recriminar a Claudia que iba muy lenta con todo. Insistente con sus fallos y comentarios, la italiana ha terminado mandándole “al carajo”. Por su parte, Luca amenazaba: “Si la está intentando conmigo va a acabar fatal la cosa”. Una tensión que ha continuado hasta el final de la prueba.

Ya en la valoración del jurado, Pepe ha vuelto a intervenir para preguntarles qué había sucedido entre ellos como si estuviera mediando en una riña de patio de colegio. El más joven volvía a insistir que su compañera estaba sobreactuando todo el tiempo. “Es una reacción a tu actitud”, respondió Claudia. Ya fuera de cámara, Luca volvía a insistir en la lentitud del emplatado de la chef y comentaba: “No acabo de fiarme por donde van los tiros, es muy lenta cocinando y hay cosas que nos e le pueden decir porque se enfada muy rápido y hoy hemos tenido encontronazo”. ¿Irá la cosa a más? Lo cierto, es que la tensión no para de crecer en plató. Algo que no ayudará mucho a calmar el ambiente.