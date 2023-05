Es el más estratega de la edición. Jotha está dispuesto a todo para ganar MasterChef 11 y así lo ha demostrado en el último programa. Como el mejor de la prueba de exteriores, los jueces le dieron al aspirante de León un privilegio envenenado. Él acabó cayendo en la tentación y no le tembló la mano a la hora de mandar a eliminación a sus compañeros de equipo, que habían conseguido salvarse de vestir delantal negro. Una puñalada que la mayoría, como Álex o Marta, no le va a perdonar nunca. Otros ya conocen de sobra al concursante y optaron por tomárselo con humor.

¿Por qué tomó esta decisión? El objetivo de Jotha es ir eliminando uno por uno a sus compañeros hasta llegar a la final. Concretamente, el aspirante tiene ganas de ver salir a uno de ellos y no se corta en decirlo. Se trata de Luca, su relación empezó con mal pie y no ha mejorado durante el concurso. Muchos se sorprendieron cuando Jotha le eligió para formar parte de su equipo en la prueba de exteriores, cuando le tocó ser el capitán del equipo azul. El propio Luca no entendía nada. "Tenemos que acercar posturas, llevamos mucho tiempo separados y es un buen momento para aprovechar sus virtudes y aprender de ello", aseguró el de León.

La realidad es que Jotha tenía una estrategia: el aspirante cree que Luca es uno de los aspirantes más débiles, ya lo dejó claro cuando su amigo Sergio salió como expulsado, no le pareció justo porque, según él, se quedaban otros concursantes con menos nivel. Una clara referencia a Luca. ¿Por qué lo eligió entonces? Jotha pensó en la prueba de eliminación, si su equipo caía, quería asegurarse que ninguno de sus amigos, a quienes también eligió para el reto por equipos, salía eliminado. Según sus cálculos, sería Luca quien más posibilidades tendría de abandonar, si se diera el caso.