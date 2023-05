Ana se corona como la reina de la repostería en MasterChef 11

En el programa anterior vimos cómo Ana se rompía tras el veredicto que le dio Jordi Cruz. Tras formar pareja con Jorge Juan, la aspirante no consiguió presentar nada. Y las palabras del chef del ABaC retumbaron en su cabeza: “Esto es una vergüenza. Tienes que recuperar la humildad con la que llegaste a MasterChef 11”. Envuelta en lágrimas, Ana aseguró que “no busca ser más que nadie” y que es de todo menos una persona poco humilde. Eso sí, su espíritu luchador salió a flote: “Estoy en un bache y quiero salir de aquí. Soy una guerrera”. Y en el siguiente programa, todo cambió.

En el segundo reto de la noche, la decisión de Jotha envió a todos sus compañeros a eliminación, ya fueran delantales negros o blancos. La cara de Ana cambió cuando descubrió que sería una prueba de repostería, su punto fuerte. Y no falló. La semiesfera de mousse de manzana, de Raquel Meroño, que Jotha le asignó fue un desafío para ella. Un desafío que superó con la mejor nota posible. Y eso que el comienzo fue complicado. “Al principio he sudado, pero poco a poco todo se fue encaminando”, reconoció Ana.

“Lo has calcado”

La aspirante comenzó explicando su postre: “Es una semiesfera de mousse de manzana a la que le he llamado ‘Apple Hulk’, porque es de manzana, es verde y la repostería siempre me da mucha fuerza”. A partir de aquí, los jueces probaron y se deshicieron en elogios para el dulce de Ana. “Es la bomba. Si lo cambiamos con el de Raquel Meroño, no sabríamos cuál es cuál. Es bestial”, aseguró Pepe. Si bien es cierto que Jordi percibió alguna diferencia en el caramelizado de la base, algo minúsculo, también alabó el postre de Ana. Pero fue Samantha la más clara y directa con sus halagos: “La galleta está rica, el sabor a manzana es perfecto, la esfera está perfecta y brillante. Lo has calcado”.

La alegría se reflejó en la cara de Ana, que llena de felicidad y agradecimiento confesó que “todo lo que sea glasear o hacer galletitas” le encanta. Junto a las elaboraciones de David y Camino, el postre de Ana fue lo mejor de la prueba de eliminación y los jueces le mandaron subir a la galería. Se nota que tras el duro veredicto del programa anterior, Ana se ha puesto las pilas y quiere demostrar que un accidente lo tiene cualquiera. Ahora la pregunta que surge es la siguiente: ¿Está Ana preparada para mantenerse entre los aspirantes favoritos a la victoria final? Lo veremos semana a semana. Pero de momento, podemos decir que Ana se ha coronado como la reina repostera de MasterChef 11.