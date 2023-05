La última prueba de expulsión ha sido de lo más reñida y no precisamente porque los delantales negros se pusieran de acuerdo para brillar con sus elaboraciones, todo lo contrario. Los jueces tuvieron que tomar una difícil decisión, ya que muchos de los aspirantes estaban en la cuerda floja. Era una prueba complicada, lo que derivó en un desastre de cocinado. Álex, Jorge Juan, Francesc, Ana, Jotha y Marta, fueron los que tuvieron que enfrentarse al último reto de la noche en MasterChef. Solamente dos de ellos se salvaron del bochorno y ver la decisión final desde la tranquilidad de la galería.

Jotha partía con una gran ventaja, después de ser el ganador del primer reto, que consistía en adivinar los ingredientes de un plato en una cata a ciegas. El aspirante leonés pudo escoger qué plato elaborar y asignar el resto a sus compañeros. "Os voy a joder todo lo que pueda", aseguró. Se mascaba la tragedia.

Sin embargo, no supo aprovecharla. Para él eligió uno de los platos más complicados: una falsa tarta de Santiago hecha a base de plátano en lugar de almendras. El resultado no fue el esperado por los jueces y sus compañeros se alegraron de su mala valoración. "El karma", aseguraron algunos. Ana estaba deseando que le tocara un postre, pero Jotha no quiso cumplir sus deseos y le dio el plato que, a priori, parecía uno de los más complicados. Una lasaña con bechamel sin lactosa. Contra todo pronóstico, la aspirante lo sacó adelante y sorprendió a los jueces. Marta también presentó un plato con el que consiguió el aprobado.

No le salió bien la estrategia a Jotha, que también buscó favorecer a Álex, uno de los aspirantes que pudo salir expulsado. Junto a él, Francesc, Jorge Juan y el propio Jotha. Los cuatro sufrieron hasta el último momento.

Las lágrimas de Claudia por Jotha Tan mala fue su valoración, que muchos pensaron que Jotha sería el expulsado. Claudia, desconsolada, tenía claro que se iba a tener que despedir de su gran y único amigo dentro de la casa, sobre todo, después de la marcha de Fray Marcos, otro de sus apoyos. Hay que recordar que la aspirante fue la última en entrar y que le costó integrarse con el resto de aspirantes. Muchos rifirrafes que acabaron provocando mucha tensión en MasterChef. MasterChef 11 | El 'show' de Claudia desquicia a sus compañeros RTVE.es Hecha un mar de lágrimas, Claudia buscaba consuelo en sus compañeros. "Es el único que me quiere de aquí", aseguraba mientras Luca la abrazaba intentando calmarla. Finalmente, no se cumplieron sus peores presagios.