Momentazo en MasterChef. Los aspirantes han acudido a una residencia para mayores en su última prueba de exteriores y los más jóvenes de la edición han recibido una sorpresa muy especial: ¡Luca y Álex han vuelto a ver a sus abuelos! No se lo esperaban para nada y se han emocionado muchísimo. No es para menos. Luca, de hecho, ya tenía las emociones a flor de piel: antes de que empezara la prueba en sí se puso a llorar al pensar en su abuela Caterina. "Me transmitió mucho desde que era pequeño elegancia, sé tú mismo… Tengo mucho miedo de perderla porque es una persona muy buena", confesaba entre lágrimas. No lo sabía entonces, pero poco después iba a poder abrazarla.

Los abuelos de Álex y Luca, los comensales sorpresa El primero en reencontrarse con sus abuelas ha sido Álex, que ha ido al salón engañado. "A los abuelos no hay nada que les parezca más entrañable que un chaval con sonrisa bonita", le ha dicho Jordi, y por eso mismo le ha mandado servir a los comensales la comida. ¿La excusa? "Hay que pedir perdón", le ha soltado. El equipo rojo no ha presentado las patatas a la importancia que debían acompañar la merluza y Álex ha tenido que obedecer. Lejos de recibir ningún tirón de orejas, las voces de sus abuelas le han dado la bienvenida al salón. ¡Estaban emocionadísimas de verle! "¡Te quiero, vida mía, eres muy bueno!", le ha dicho una de ellas en pleno abrazo. "Estoy encantado. No me esperaba tener aquí a mis abuelas, estoy flipando en colores", ha asegurado Álex. Ellas no han tardado nada en subirle los ánimos: han alabado los platos, orgullosas del trabajo de su nieto, que consideran firme candidato a la victoria. "Yo creo que va a ganar. Él sabe que tiene un premio seguro si gana", ha avanzado su abuela. El premio en cuestión es, como ha revelado Álex, la casa del pueblo. "Niña, nosotros tenemos gracias a Dios cuatro pisos y son para los cuatro nietos", le ha aclarado la otra abuela a Samantha. "Verlas que están orgullosas de mí me da una fuerza increíble para continuar, seguir trabajando y llegar a la final o incluso ganar", ha confirmado Álex. Luca, por otra parte, se ha quedado en shock al ver a sus abuelos sentados a la mesa como unos comensales más. No cabe duda de que a su abuelo Sandro, de 90 años, le ha encantado el arroz con leche preparado por su nieto. "A mi abuelo le gusta comer", se ha reído Luca, mientras él daba buena cuenta del plato. "Para mí mis abuelos son inspiración. Desde que yo era pequeño me han enseñado a ser libre, a ser como yo quiero ser y siempre me han apoyado en todas las decisiones, en todo lo que he querido hacer. Los amo. Para mí son muy, muy importantes", ha confesado el tiktoker.