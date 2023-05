Para Luca, su entrada a MasterChef 11 ha supuesto un antes y un después. En los más de dos meses que lleva en las cocinas del programa, le hemos visto reír, llorar, divertirse o enfadarse. Los sentimientos están a flor de piel. Pero todo eso a Luca le ha ayudado mucho a conocerse más así mismo. Ahora, el creador de contenidos de TikTok se ve como una persona “más madura y sensible” que antes. Pero no es lo único que ha aprendido en esta aventura culinaria y vital.

En el primer reto de la noche, Luca llegó con fuerzas renovadas. Tras superar la expulsión de Laura de la semana pasada, el aspirante llegó a las cocinas con la alegría que le caracteriza. Y con más fuerza que nunca se aventuró a preparar una crepe con relleno de setas salteadas y brócoli. Y en la visita de Samantha al puesto de cocina de Luca, la chef destacó la “nueva” versión del aspirante: “No tiene nada que ver con lo que entró. Ha descubierto en MasterChef, al estar sin móvil, que se puede hablar con las personas, que hay vida real”. Luca admitió que Samantha estaba en lo cierto y fue un paso más allá dando un consejo a las nuevas generaciones: “A los jóvenes les diría que saquen el móvil de su día a día”.

Pero sus aprendizajes en MasterChef no terminan ahí. Y es que según el propio Luca, “en MasterChef no paro de descubrir cosas sobre mí, que me gusta el oversize, que soy un chico maduro y que soy sensible”. En su vida laboral también quiere vivir una revolución. “Lo estaba estudiando no me llenaba y lo estudiaba por compromiso con mi familia, la cocina me encanta y me relaja me lo paso genial cocinando”, reconoció. Como cierre a su intervención, Luca quiso dejar claro que “con lo joven y comunicativo que soy, tengo que enfocarlo a otro ámbito”.