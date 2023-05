Luca y Almudena son dos personas muy distintas a las que la edad no es lo único que les separa. El joven aspirante de MasterChef 11 es de otra generación. A sus 19 años es amante de las redes sociales, la moda, el lujo, etc. A Almudena la conocimos en la segunda edición de MasterChef Abuelos. Nos conquistó por su templanza y su mano en la cocina. Tiene casi 90 años y todavía sigue enamorada de la cocina, preparando tuppers a toda su familia. Resulta que ambos han coincidido en el programa, mientras él lo daba todo en la prueba de exteriores, ella visitaba de nuevo MasterChef para echar una mano a los aspirantes. ¿Qué puede unir a estas dos personas tan diferentes?

Lo cierto es que muy poco o nada, sin embargo, se han conocido y han congeniado a la perfección. Almudena consiguió ayudar a Luca, que no estaba contento con el equipo que le había tocado y no estaba del mejor humor al principio de la prueba. Empezó haciéndole reír y, después, acabaron practicando una coreografía para un TikTok.

"¡Almudena! Te lo prometo que me has caído superbien", aseguraba Luca emocionado. El joven aspirante no dejaba de acordarse de sus abuelas, Katerina y Paquita. Después tuvo la oportunidad de encontrarse con ellas, pero mientras, disfrutó de la compañía de Almudena. Tanto que le acabó pidiendo un favor: que grabara con él un TikTok para su cuenta.

"Vamos a hacer una coreografía. Se llama la coreografía de la batidora", le dijo Luca a Almudena, que le seguía el rollo al aspirante sin entender demasiado. El resultado, ambos removiendo la olla con el arroz con leche y moviendo el culo al mismo tiempo. A Almudena no le costó para nada pìllarle el truco.