Los aspirantes de MasterChef 11 se emocionaron al enterarse de que cocinarían para las personas mayores que viven en la Residencia Pinar de Aravaca, en Madrid. Es como devolver una parte de todo lo que nos han dado nuestros abuelos. Pero lo que no sabían algunos de ellos es que, entre los comensales, estarían sus abuelos y abuelas. ¡Sorpresa!

Ese fue el caso de Álex, que al repartir los platos entre las mesas se percató que en una de ellas estaban sus dos abuelas. Ninguna de las dos pudo reprimir las lágrimas al ver a su nieto: "No llores Toñi, que si lloras tú, lloro yo también", se dijeron entre ellas. Al ver llegar a Álex, las abuelas se lanzaron hacia él: "Ay mi nieto. Hijo de mi alma y mi corazón. Que te quiero más que a nadie". La reacción del aspirante lo explicó todo. Los tres se fundieron en una abrazo y, a pesar de que Álex no daba crédito, les regaló unas preciosas palabras: "Ver a mis abuelas aquí me da una ilusión y una fuerza tremendas. Las quiero muchísimo".

Y es que para Álex sus abuelas son muy especiales. Ya durante el cocinado el aspirante recordó con mucho cariño el cocinado que compartió con una de ellas en MasterChef Junior 4. Separados por un biombo, ambos cocinaron una receta conjunta. Álex explicó que una de sus abuelas sufre alzheimer y que su abuelo se deja el alma en cuidarla: "Yo voy todas las tardes a verles y ayudar en lo que puedo".