MasterChef 11 abrió sus puertas a Miguel Bosé. El artista internacional demostró tener mucho gusto para la cocina y nos habló de sus proyectos más recientes, entre ellos, su labor como jurado en ‘Cover Night’, el talent musical de TVE. Pero además de eso, el cantante inició uno de los momentos más divertidos de la edición. Tras la valoración a Camino y a Ana, Miguel les pidió que, a la vez, alzaran el dedo que tenían vendado cada una mientras decían “Mi caaaasaaaa”. Esta clara alusión a la película de E.T. no la entendieron todos por igual. ¿Qué aspirante no conoce al mítico personaje de cine? ¡Luca!

Fue Jordi Cruz el que, tras la petición de Miguel Bosé a Ana y a Camino, le preguntó directamente a Luca: “¿Sabes quién es E.T., verdad?”. Y aquí llegó la sorprendente respuesta del creador de contenidos de TikTok: “No sé qué es eso. Siempre me preguntáis por nombres de los que no tengo ni idea”. Los jueces rompieron a reír. Los 18 años de Luca le traicionan en alguna ocasión. ¿Cómo es posible que no haya oído hablar nunca de E.T.? La frase “Mi casa, teléfono” es mítica, pero parece que no para todo el mundo.

El aspirante hizo autocrítica y prometió buscar una solución: “En MasterChef me estoy dando cuenta de que de cultura voy un poco mal. Me están pillando por todas partes y no resuelvo ni una. Cuando salga de MasterChef me voy a poner a tope con la cultura”. Por suerte para Luca, Eneko se ofreció a explicarle quién era E.T: “Es una de las pelis que no pueden faltar de Steven Spielberg. Sobre un extraterrestre”.