María Lo, imparable también fuera de las cocinas de MasterChef

Con su cocina, sus valores y su personalidad, María Lo nos conquistó a todos en la décima edición de MasterChef, donde se coronó como ganadora tras un espectacular duelo final con Vero. Pero su éxito va más allá. El camino de María Lo desde que salió del programa ha sido imparable. Y ahora ha vuelto para contarnos cómo le ha cambiado la vida y qué proyectos tiene entre manos.

“Mira que he vivido cosas y que he venido veces aquí, pero me sigo poniendo nerviosa”, confesó María Lo después de abrazarse cariñosamente con los jueces. Tras la cálida bienvenida, Pepe, Samantha y Jordi le preguntaron por su experiencia en el Basque Culinary Center. “Ha sido de las mejores experiencias de mi vida”. Para la gaditana, además de todo lo que ha aprendido, que ha sido mucho porque es una escuela de mucho nivel, su paso por allí ha hecho que se reafirme en lo que le apasiona la cocina y todo lo que le gusta dedicar su tiempo a investigar también. El Basque Culinary Center también te abre los ojos y te muestra cosas que igual por ti mismo no eres capaz de ver.

Otro proyecto ilusionante que María Lo tiene por delante es un libro de recetas. Como siempre buscará darle su toque personal a elaboraciones con sabores de toda la vida y siempre con el amor que le pone a todo lo que hace y cuidando al máximo la estética. Además, tiene en mente diferentes proyectos que mezclan televisión y cocina donde pondrá el foco en productos kilómetro cero, el respeto a la naturaleza y la sostenibilidad. Todos estos planes tienen detrás la idea de desconectar del ritmo frenético de la ciudad, siempre a través de la cocina. Todo ello con el sueño de tener un restaurante propio en el horizonte.