Miguel Bosé ha visitado el plató de MasterChef y ha aprovechado para recordar una anécdota gastronómica con Pablo Picasso. El pintor, gran amigo de su familia, tenía una relación tan cercana con Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín que llegó a ser el padrino de Paola, la hija menor del matrimonio (y hermana pequeña del famoso cantante). En verano, incluso, visitaban la casa del genio de la pintura.

En uno de sus encuentros, Pablo Picasso le hizo un curioso regalo: pintó un plato con un huevo frito, un tenedor y un cuchillo y sobre este colocó un huevo frito de verdad. "Si lo llegas a comer, debajo hay sorpresa", le dijo a Miguel Bosé, a quien no le gustaban los huevos fritos. "Cuando lo comía, aparecía otro huevo frito. La recompensa es que este no te lo tienes que comer", ha recordado el artista. Conserva el plato, aunque ha negado que valga un dineral. "Las cosas que yo tengo no están firmadas. No son Picassos, son Pablos", ha asegurado.