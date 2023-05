El mundo es un pañuelo y en MasterChef es muy usual que se reencuentren caras. El cantante y jurado de Cover Night, Miguel Bosé ha visitado la cocina de Jordi, Samantha y Pepe. Aunque esta no ha sido su primera vez en el talent culinario. Justamente en la tercera temporada, en una prueba por equipos los aspirantes cocinaron para él y su equipo en la gira Amo Tour. En su primera visita a los fogones, Bosé se ha reencontrado con una cara familiar: una participante de la undécima edición. "Yo a ti te conozco de mi serie", ha dicho el artista señalando a la concursante.

Ella es la italiana Claudia Ferranti. Para la aspirante, este momento fue hacer realidad uno de sus sueños. "Por favor no me lo puedo creer. Sé todo de él porque he tenido por razones de serie que estudiarme toda su vida y ahora mismo lo tengo delante", ha comentado Ferranti. La participante de MasterChef 11 tuvo la oportunidad de realizar un cameo en el biopic de Miguel Bosé titulado Bosé. La italiana se metió en la piel de su paisana Elsa Tia, conocida mayormente por Elsa Martinelli.

La Oso de Plata a la mejor interpretación femenina en 1956 protagonizó junto al actor madrileño, la película dirigida por Luigi Faccini, Garofano rosso (El clavel rojo, 1976). La historia narra la vida de dos amigos que comparten piso en Siracusa y muestran sus aventuras amorosas y sus opinones sobre el régimen fascista. Esta no sería la primera ni última película de Miguel Bosé. El hijo de Miguel Dominguín debutó con 16 años en la gran pantalla con el director italiano Duccio Tessari. 19 años más tarde apareció en la película Tacones lejanos de Pedro Almodóvar haciendo varios papeles junto a Marisa Paredes o a la exaspirante de MasterChef Celebrity 6, Victoria Abril.