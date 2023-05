MasterChef 11 | Jorge Juan le copia el plato a Ana y le pillan

La creatividad de los aspirantes es algo que los jueces de MasterChef valoran mucho. Un chef tiene que saber innovar, arriesgarse y, además, hacerlo bien. Hay quien se tira a la piscina de cabeza y presenta unos platos de lo más originales, como Camino, pero también hay a quien le cuesta hacer ese ejercicio de creación. Cuando la prueba consiste en replicar unas elaboraciones, todo en orden, pero si a los concursantes les dan libertad, ahí empiezan los quebraderos de cabeza que no siempre acaban bien. Esto es lo que le pasó a Jorge Juan en el último programa, que decidió dejar de pensar e inspirarse en las ideas de sus compañeros, concretamente, en las de Ana.

En la primera prueba de la noche, los aspirantes tuvieron que elaborar un plato libre donde las verduras fueran protagonistas, incluyendo una técnica de vanguardia. Resulta que Ana tuvo una idea y se la contó a Jorge Juan, uno de los compañeros con quien más relación tiene dentro del concurso. No esperaba que el aspirante manchego le copiara su plato.

Ana no se dio cuenta hasta el final, cuando a Jorge Juan le tocó presentar su plato ante los jueces, que se dieron cuenta al instante de que ya habían visto uno similar anteriormente. Ana iba a preparar un gazpacho andaluz, pero se tuvo que conformar con un "ensalada de encurtidos", así lo bautizó. A la aspirante se le olvidó el gazpacho en el abatidor con tanto estrés. No tuvo una buena valoración. "Si llega a ser la eliminación, estás fuera", le aseguró Samantha.

A Jorge Juan le tocó después. Cuando Ana escuchó la palabra "gazpacho", lo tuvo claro: "me ha copiado". Los jueces también se dieron cuenta y le preguntaron por qué había hecho el mismo plato que su compañera. "Quería poner en valor las verduras", aseguró él. Ana, que también vio cómo le había copiado el aire de pepino, seguía sin creérselo: "Ya no le digo más lo que voy a hacer".

Los jueces siguieron indagando en el asunto y le preguntaron a Ana si solían estudiar juntos, buscando una explicación para esta casualidad... o no. "El suyo y el mío no tenía nada que ver, el suyo iba con fresas", intentó justificarse Jorge Juan ante las acusaciones de plagio. Él tampoco tuvo una buena valoración de su plato, demasiado ajo. Finalmente, el aspirante acabó pidiéndole disculpas: "Te pido perdón si me he copiado, pero sabía que el tuyo y el mío no tenían nada que ver".