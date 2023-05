En ediciones anteriores de MasterChef 11, David Pallás nos dejó la boca abierta con sus propuestas. Como por ejemplo, la rosa que recordaba a la de La Bella y la Bestia o los trampantojos de Navidad. Pero en esta ocasión, el maestro chocolatero se ha superado con un árbol del cacao hecho íntegramente de chocolate. Los aspirantes no daban crédito. ¿Habías visto algo igual alguna vez?

Con más de 30 años de experiencia en el mundo del chocolate y la pastelería, David Pallás dejó a todos con la boca abierta. De hecho, Pepe Rodríguez y Jotha no se creían que ese árbol pudiera ser de chocolate en su totalidad. Pero el maestro chocolatero se encargó de demostrarles que sí. Con una radial cortó varias de las ramas, donde se veía perfectamente que el árbol era una pieza maciza de chocolate. ¡Espectacular! El invitado explicó los detalles de su creación: "Mide 2 metros y medio y pesa 95 kilos". Pero todavía más asombroso fue ver las habas de cacao, con una elaboración con chocolate blanco dentro.

Los aspirantes, inquietos, eran una mezcla de sorpresa, miedo y entusiasmo por conocer a David. Sobre todo Ana: "Es brutal, tremendo. Soy fan de David. Tener la oportunidad de participar en esta prueba...estoy hasta emocionada. Si me voy hoy, no pasa nada, será un orgullo muy grande haber coincidido con este hombre". Marta también mostró su admiración por el trabajo de David Pallás, aunque reconoció que al ser prueba de expulsión, hubiera preferido un cocinado "normal". La duda en ese instante fue la siguiente: ¿Tendrían los aspirantes que hacer una réplica de ese árbol? Pepe les sacó de dudas: "Sí, tenéis que hacer una réplica, pero no de dos metros y medio. Os quitamos la mitad del trabajo. Tendrá que ser de un metro, pero con el haba del cacao y las ramas incluidas".