Las semanas avanzan, la final de MasterChef 11 se acerca y la tensión va en aumento. ¿Hay estrategias entre los aspirantes? Eso es lo que piensa Ana sobre Pilu. Además, la camarera acusa a la su compañera y a Luca de falta de respeto. ¿Qué ha pasado? Te contamos todos los detalles de lo sucedido en el cocinado por equipos en Sitges. ¡Ha estado muy movidito!

Pilu, Luca, Eneko, Alex y Lluis formaron el equipo azul. Por su parte, Jorge Juan, Jotha, Marta y Ana, el equipo rojo. Pero el inicio que dio pie a las discusiones y los enfados fue el poder que otorgaron los jueces a Pilu para elegir el capitán del equipo contrario. La controladora aérea comenzó a reflexionar en alto: "Marta es una capitana fuerta y por eso no la voy elegir. Tienen un postre y a Ana se la dan bien los postres, pero si la pongo de capitana tiene que poner a otro con el postre. Entonces pienso que Ana tiene ese carácter que le va a ir bien al equipo".

¿Estrategia?

Tras anunciar la decisión, llegó la reacción de Ana: "Quiere que no esté pendiente del postre. Pero se ha equivocado. Soy una mujer polifacética y puedo mandar y cocinar. No me preocupa". La camarera además dejó una frase deslizando que todo estaba preparado por parte de Pilu. "Luego dice que no hay estrategias", afirmó. Pero la cosa no se quedó aquí. Tras el cocinado, con los integrantes del equipo rojo asumiendo que cocinarían en el reto de expulsión, Ana y Pilu retomaron su discusión. Ana no aplaudió cuando los jueces anunciaron que el equipo azul fue el ganador: "No me apetece aplaudir ahora mismo. Yo voy de frente".

La respuesta de Pilu no se hizo esperar: "Yo más de frente no he podido ir. Marta es un rival fuerte y por eso no la elegí a ella. Te elegí a ti pero no porque te viese floja. Te he dado una oportunidad para brillar. Siento si te ha molestado porque no lo he hecho con ninguna mala intención. Si lo hago con mala intención elijo a Jotha como capitán". Pero la explicación de Pilu no convenció a Ana. "No quiero hablar con Pilu. Me va a justificar una cosa que no me vale. ¿Tú has ido a malas? Pues bueno, me lo apunto y me lo guardo", advirtió la capitana del equipo rojo.