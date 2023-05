Antes de arrancar la primera prueba, Jotha y Luca volvieron a rozar. Esta vez, una inocente pregunta de Jordi Cruz lo desencadenó todo: "¿Echas de menos a Claudia, Jotha?". El DJ confesó que sí y que hubiera preferido que se fuera Luca. "Creo que esta declaración no se lo sorprende ni a Luca", añadió Jotha. El creador de contenidos en TikTok aseguró que no tenía "nada que decir". Pero Jordi insistió: "¿Qué pasa cuando os cruzáis en la casa?". A partir de aquí, conocimos más detalles de ambos y su convivencia. Mientras que Jotha pasea en batamanta, Luca lo hace con un albornoz blanco, "igual que Paris Hilton", según él mismo reconoce. Los jueces les retaron a desfilar con esos looks en la siguiente prueba, y ambos aceptaron.

Tras la prueba de exteriores en Sitges, Ana, Marta, Jorge Juan y Jotha llegaron a las cocinas vistiendo el delantal negro. Sin embargo, no fue la prenda que más llamó la atención. Luca y Jotha cumplieron su promesa y llegaron a lreto de expulsión con el albornoz y la batamanta, respectivamente. "Yo en la casa siempre voy con el albornoz blanco y las zapatillas blancas. Me dicen que soy muy Kardashian", aseguró Luca. La definición perfecta la encontró Samantha: "Son Rocky Balboa y Paris Hilton. Están monísimos".