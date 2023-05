MasterChef pone a prueba a los aspirantes y a sus amistades, ¿son reales los lazos que se crean durante el concurso? Hay quien opina que sí, pero también hay quien no lo tiene claro. En esta undécima edición hemos visto demasiado conflictos y, a pesar de los roces, mucho cariño. Eneko, Lluís y Álex, por ejemplo, son como hermanos y los tres pondrían la mano en el fuego por cualquiera de ellos. ¿Haría lo mismo Jotha por Claudia? Son dos concursantes bastante afines que unieron fuerzas cuando el resto de sus compañeros les daban de lado. Si has visto el programa, sabes la respuesta correcta a esta pregunta: ni de broma.

Claudia encontró refugio en Jotha al entrar en el concurso, quiso forjar una amistad, pero el problema es que Jotha no ha venido a MasterChef a hacer amigos y lo ha dejado muy claro desde el principio con sus comentarios sin filtro y sus retorcidas estrategias. En el último programa, ambos tuvieron que jugársela en la prueba de expulsión: un clásico, los duelos.

Durante la prueba, Jotha hizo algún que otro comentario bastante frío que desestabilizó a la que pensaba que era su amiga. Para él, la palabra amistad va más allá de una convivencia de dos meses. Al final del reto, Claudia se rompió y se sinceró con los jueces después de un mal plato: "Me he puesto nerviosa escuchándole, dice que los amigos los tiene fuera. Para mí él si es un amigo. Ya no quiero justificar nada. Ha dicho que le da igual que me vaya".

Jotha no mostró ni una pizca de arrepentimiento e hizo alusión a su faceta de actriz. "Estaría bien que le dieran un Goya, porque menudo papel que se monta", soltó. El aspirante leonés dio su opinión al respecto, asegurando que para él las amistades se demuestran fuera y que ya veremos qué pasará entonces.