Â¡ApÃºntate al casting de MasterChef Junior 10!

¡MasterChef Junior 10 ya está en marcha! Arranca el casting para buscar a los nuevos pequeños aspirantes del talent culinario de La 1 producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia. ¿Quién sucederá a Guillem? Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera ya están en plena búsqueda. Los más pequeños de la casa volverán a ser protagonistas absolutos en nuestras cocinas.

Con apenas 12 años, Guillem aplicó técnicas de vanguardia dignas de cualquier chef profesional y sus platos maravillaron a los jueces en MasterChef Junior 9. El pequeño cocinero nos dio su punto de vista, porque no es lo mismo que verlo desde fuera, y para él, fue más sencillo de lo que pensamos: “Mientras estaba cocinando no pensaba que viéndolo desde fuera sería tan impactante porque a mí me pareció mucho más elaborado todo cuando lo vi por la tele. Me pareció que aquel día todo me fue fluido y nada me salió mal. Ese duelo final, preparar el menú y todo fue muy emocionante. Y claro, que te digan que puede estar en cualquier restaurante buen de este país es como… ¿Qué? ¿Mis platos?"