El año nuevo no puede empezar mejor para Guillem, el flamante ganador de MasterChef Junior 9. Un premio con el que soñaba desde que entró y que después de mucho esfuerzo y muchos cocinados, ya lo tiene en casa. “Ha sido un regalo super grande, una experiencia super bonita que no voy a olvidar”. Son las primeras palabras del nuevo campeón del talent culinario, sin duda, el mejor regalo en una noche de Reyes mágica en la que brilló y nos emocionó a todos.

“Cuando me presenté al casting no me imaginaba ni que iba a pasar la primera prueba. Pero bueno, he ido tirando como he podido y al final mira como he quedado”. Con esa humildad que le ha caracterizado durante todo el concurso, Guillem confiesa que ha sido todo muy inesperado.

"Guillem es el ganador de la novena edición de #MCJunior. ¡Felicidades aspirante por esa victoria, te lo mereces! Hemos aprendido mucho de ti, de tus valores, tu ilusión y cómo has cuidado de todos

“En la semifinal me di cuenta de que podía ganar“

El joven barcelonés ha concursado desde el primer momento siempre muy concentrado, siendo aplicado y limpio. Nos confiesa que al principio no pensaba mucho en la final, pero a medida que pasaban las semanas, lo veía bastante claro: “Siempre pensaba en el día a día, pero me vi capacitado para llegar al duelo final en la prueba de eliminación de la semifinal, me vi bastante fuerte para competir con cualquier rival. Y a partir de ahí fueron las cosas bien”.

‘Sigue al chef’ con Martín Berasategui Es una de las pruebas emblemáticas del concurso que cualquier aspirante deber de superar para ganar el premio. Y así fue para Guillem, que siguió al 12 estrellas Michelin casi a la perfección y con la que disfrutó al máximo. Su buen cocinado le llevó directo al duelo final: “Yo me sentí bastante bien pero en esta prueba que era de repostería iba un poco asustado. Pero al final me lo pasé bastante bien, seguí a Martín y que me diga que le repliqué casi exactamente pues, es alucinante”. 03.23 min Guillem consigue la primera chaquetilla de duelista Entre tanta emoción y tanta tensión, también hubo tiempo para reír y uno de los momentos más graciosos de la noche fue cuando el mini chef llegó al duelo final con la chaquetilla ligeramente arrugada. Resulta que no se la quitó ni para dormir y le preguntamos ahora dónde tiene su chaquetilla de ganador. “De momento la tengo guardada y más adelante, cuando ya no me quepa la voy a enmarcar, porque esto se tiene que recordar”.

Su menú de la final, digno de cualquier restaurante profesional Cualquiera que lo haya visto habrá alucinado con el menú que preparó el joven catalán. Con apenas 12 años, aplicó técnicas de vanguardia dignas de cualquier chef profesional y sus platos maravillaron a los jueces. Guillem nos da su punto de vista, porque no es lo mismo que verlo desde fuera, y para él, fue más sencillo de lo que pensamos: “Mientras estaba cocinando no pensaba que viéndolo desde fuera sería tan impactante porque a mí me apreció mucho más elaborado todo cuando lo vi por la tele. Me pareció que aquel día todo me fue fluido y nada me salió mal. Ese duelo final, preparar el menú y todo fue muy emocionante. Y claro, que te digan que puede estar en cualquier restaurante buen de este país es como… ¿Qué? ¿Mis platos?". Tartar de gamba de Guillem RTVE.es Receta de canelón de carne, esferas de queso de la Garrotxa, jugo al vino tinto RTVE.es Receta de espuma de crema catalana de Guillem RTVE.es

Sueña con tener un restaurante, pero antes quiere seguir formándose Lo ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo del programa y desde que empezó a cocinar, Guillem sueña con tener su propio restaurante en el que aplicar la vanguardia que le gusta. Ahora, con el trofeo de MasterChef Junior en la mano, lo tiene más claro que nunca: “Ahora es lo que más me gusta y seguramente lo pueda hacer. Es una pasión que no la voy a perder, pero de momento aún me queda el curso en el Basque Cullinary Center. Voy a aprender muchísimo también y si me gusta me gustaría estudiar cocina”. Como decíamos, su menú final está a la altura de cualquier chef profesional y nos perguntamos, en el caso de que finalmente lo haga, si tendría alguno de estos platos en su restaurante: "No me lo había planteado pero si algún día tengo el restaurante seguramente los pondré".

Jordi Cruz se ve reflejado en él En una de las valoraciones, Jordi le confesó a Guillem que le recordaba mucho a él mismo cuando era pequeño. Perfeccionista, metódico, aplicado… por eso era su ‘caballito ganador’. Todo un referente para el mini chef, que se quedó impresionado con su valoración: “Para mi es un ejemplo a seguir y que me haya dicho que me parezco a él cuando era pequeño es muy bonito. Porque claro, él tiene un 'porrazo' de estrellas Michelin”. “El orgullo que siente @JordiCruzMas cuando habla de @guillemmcj9 https://t.co/5KB3O2GWnE #MCJunior pic.twitter.com/DDtv4Bo6Zt“ — MasterChef (@MasterChef_es) January 6, 2022

La amistad, lo más importante de MasterChef Junior Si algo hemos aprendido de esta edición es que la simpatía y la inocencia de los niños supera muchas veces a la de los mayores. Y así nos lo han demostrado todos cuando han estado en apuros durante los cocinados. La amistad a prevalecido en todo momento y siempre que han necesitado ayuda, se han ofrecido. Guillem también lo tuvo claro desde el principio, y así entiende él la competición: “Aunque sea un concurso, al final con quien pasas más tiempo es con tus ‘rivales’ y al final somos todos amigos. Yo ayudaba alguna vez, luego lo hacían los otros y siempre que necesitábamos ayuda la hemos dado”. “La amistad y el cariño es lo más importante https://t.co/5KB3O2GWnE #MCJunior pic.twitter.com/Cs0MbOZTWZ“ — MasterChef (@MasterChef_es) January 6, 2022 De todos sus nuevos amigos, con la que más migas ha hecho ha sido Carla. “Todo lo que he vivido en MasterChef ha sido a su lado y hemos hecho una amistad super buena. Hablamos casi cada día. Con ella he vivido todo lo bueno y todo lo malo. Ha sido la relación que me llevo porque hemos vivido as experiencias más fuertes”. Guillem es el ganador de la novena edición de MasterChef Junior RTVE.es