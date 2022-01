Carla y Guillem dedican los últimos platos a sus compañeros

Ha sido una edición de MasterChef Junior increíble en la que por encima de todo ha brillado la amistad y el compañerismo. Desde que entraron en las cocinas, los pequeños chefs se han respetado, querido, cuidado y apoyado mutuamente. Saben que se llevan a grandes amigos para toda la vida y que ya son parte de la familia MasterChef. MasterChef junior no solo es un aprendizaje culinario sino que también supone un enorme crecimiento personal para ellos y ha sido precioso ver el resultado de todo esto en la gran final del programa. “Mi postre se lo dedico a Abril porque hice una gran amistad con ella”, decía Carla presentando su postre. A Abril se le escaparon las lágrimas de la galería y explicó que se siente muy feliz por ella, por lo que ha conseguido, por llegar hasta la final. “Ole mi niña, cómo no te voy a dedicar el plato si es precioso como tú. Es precioso el postre y preciosa eres tú”, le decía Carla a la cara. ¡Un momento inolvidable!

03.46 min Un plato en honor a la gran aventura de MasterChef Junior 9

A continuación, era el turno de Guillem y, una vez más, la amistad de todos los aspirantes volvió a salir a la luz. “Este postre va dedicado a todos mis amigos de MasterChef. Hemos ha hecho un gran equipo y gracias a ellos nunca me he quedado solo. Siempre alguien me ha ayudado y va por ellos”, el pequeño chef dejaba a todos con la boca abierta y las lágrimas de ilusión de los aspirantes volvían a florecer. “Tienes a todos tus compañeros emocionados, mira Gonzalo cómo está”, le decía Samantha mientras valoraba su plato. Guillem no paró de tirar besos a la galería a cada uno de ellos y de repetir una vez más lo importantes que son para él y lo que significa haber vivido esta aventura con cada uno de ellos.

03.07 min La nota de amor de Olivia a Pablo