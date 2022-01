“Pero qué guapos habéis venido por favor”, comentaba Samantha Vallejo Nájera nada más entrar en la mesa de comensales. “Bueno, yo voy feísima”, le decía Hudson sin cortarse un pelo. La exaspirante de MasterChef Celebrity 6 explicó que ha hecho un cameo muy pequeño en la próxima película de Paco León y no se cortó al decirle a Eduardo Navarrete que no es que prefiera decir que es fea, es que ella precisamente ha hecho algo así porque es fea. Lo que eres es absolutamente auténtica e inimitable Samantha. ¡Te adoramos toda la familia MasterChef”!

Seguidamente, la artista tuvo que valorar el plato que Carla había cocinado en la prueba de exteriores para conseguir la segunda chaquetilla. “Las sardinas las odio, pero estas me las he comido porque creo que la vinagreta de frambuesa y remolacha sabe muy bien. Además, la frambuesa y la remolacha me pega mucho con el look así que yo creo que un 8 de 10”. La jueza miraba a Samantha Hudson sorprendida y no entendía por qué no le daba toda la nota al completo. “Le pongo un 8 porque tengo envidia de que una niña cocine mejor que yo”, le contestaba Samantha sin pelos en la lengua. Eduardo no pudo evitar reírse y asegurar que era cierto, el plato estaba delicioso.

05.35 min Samantha Hudson abandona las cocinas