MasterChef 11

En el último reto de la noche recibimos a Yong Wu, chef de Ikigai, restaurante japonés de Madrid con un sol Repsol. Y como no podía ser de otra manera, la prueba giró alrededor de la comida asiática, más concretamente en la elaboración de diferentes gyozas. Todo ello, además, con la complejidad de una prueba por batallas, donde los aspirantes se enfrentan de dos en dos: el que gane sube a la galería salvado, el que pierda, tendrá una nueva oportunidad frente a otro compañeros.

Lluis y Claudia protagonizaron la primera batalla. Mientras Jotha y Ana esperaban su turno para entrar en acción. Desde el inicio se vio a la italiana un poco perdida, trabajando a rebufo de su compañeros, sin saber 100% cómo hacer la gyoza. Y le pasó factura a la hora de utilizar la vaporera. "¿Cómo se cuece?", preguntó Claudia. Incluso llegó a sacar su lado más seductor para intentar sonsacarle información a Yong. Pero Jordi evitó que el chef invitado cayera en sus redes. El resultado fue que Claudia metió la masa de la gyoza en la vaporera pero sin rellenar, lo que dificultaría al máximo su montaje posterior. Antes de la valoración, la aspirante italiana reconoció que fue una prueba "muy difícil por no saber los pasos". "Me hubiera gustado hacerlo mejor pero todo no se puede. He dado todo lo que podía dar", reconoció.