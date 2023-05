Las expulsiones de MasterChef siempre están rodeadas de tensión y la de este lunes no ha sido menos. Se va una de las concursantes más polémicas, protagonista de malos rollos con Luca y Ana. Claudia acaba expulsada tras enfrentarse en tres duelos consecutivos al resto de delantales negros, Lluis, Jotha y Ana. Con Ana, por suerte, el asunto ya está zanjado, pero Claudia se ha ido de MasterChef tras un rifirrafe en plena prueba de eliminación con el que ella creía que era su amigo, Jotha. La opinión de él, sin embargo, es muy distinta.

Desengaños aparte, la italiana ha acabado sufriendo con la comida japonesa. Se le han resistido las gyozas, las estrellas de la prueba de expulsión, y eso que ella misma ha empezado avisando a Lluis de su experiencia con este plato en concreto: "Yo antes de venir aquí me fui a un restaurante oriental y un día me enseñaron a hacer gyozas". Al final no le han quedado bien ni las gyozas al vapor, ni a la plancha ni hervida. Siempre ha cometido el mismo error: ha cocinado el relleno antes, en vez de cocinarlo junto con la masa, ya como gyoza.

El chef escupe su gyoza

Yong Wu, chef del restaurante Ikigai Flor Baja e invitado en esta ocasión, ha acabado escupiendo el bocado de la primera gyoza de Claudia. No se ha andado por las ramas a la hora de criticar el plato: "Voy a ser leve. Es un asco". Pepe se ha limitado a decir que "no hay relleno, no hay masa", mientras que Samantha ha criticado la actitud general de la aspirante. "Aquí hay mucha actuación y poca cocina", ha comentado la jueza. "¿Cómo?", le ha preguntado Claudia. "Lo que has oído", sentencia Samantha, "mucho show". "Claudia, esto es la mayor cura de humildad de la vida, hazme caso. Aquí es donde aprendes a ser humilde de verdad", ha concluido Terelu, que también ha sido invitada al programa.

Lluis se ha impuesto en este primer duelo y a continuación le ha llegado el turno a Jotha, por elección de Claudia. Se han enfrentado a otra gyoza, esta vez a la plancha. Jotha no había comido ni cocinado gyozas en la vida y aún así ha ganado a Claudia. La italiana ha presentado una gyoza con apariencia de empanadilla, salsa muy líquida y relleno insuficiente que, además, tenía champiñones en vez de setas shiitake. Jotha tenía un mejor relleno y Claudia una mejor masa, pero al final ha sido él quien ha podido subir a la galería con el resto de sus compañeros.

Su última contrincante ha sido Ana, que tampoco había preparado antes ninguna gyoza. Eso sí, no ha sido impedimento para ella. Su gyoza hervida no se parecía a la del chef Yong Wu, pero, como dice Pepe, te la comerías. Con Claudia, sin embargo, no han sido tan positivos. Su plato estaba en forma entre el canelón, la gyoza y la croqueta, mientras que el relleno estaba pasado y no tenía cebollino.