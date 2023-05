Si la semana pasada, las abuelas de Alex fueron protagonistas en la visita de MasterChef 11 a la Residencia El Pinar de Aravaca, en Madrid, en esta ocasión el aspirante nos ha hablado de sus padres. El ex aspirante de MasterChef Junior 4 explicó a Eneko cómo su padre y su madre le han educado en la cultura del esfuerzo y del trabajo. De una familia humilde, todos los valores de lucha, entrega y trabajo que Alex lleva por bandera los ha aprendido en casa. Analizamos el momento.

En el cocinado por equipos en Sitges, Alex y Eneko compartieron tareas y fue entonces cuando el ex futbolista inició la conversación. La respuesta de Alex evidenció el orgullo que siente por su familia y todo lo que le han enseñado: "Ser currante viene de familia. Mi padre y mi madre están en el taller partiéndose el lomo para traer dinero a casa. Están todo el día currando, para arriba y para abajo". Y de tal palo tal astilla. El esfuerzo es innegociable para Alex, de ahí su perfeccionismo y su inconformismo. Siempre se puede trabajar más, y más si es para cumplir tu sueño.

Enfocado en la cocina

Las bonitas palabras de Alex hacia su familia, despertaron la curiosidad de Eneko. "¿Los coches y el mundo de la mecánica no te llama?", preguntó el ex futbolista. Alex reconoció que "entiende de coches y que tener uno con potencia mola", pero que la mecánica no le llamó la atención nunca, a pesar de que sus padres tienen un taller. Él tiene claro que lo suyo es la cocina: "Desde que salí en MasterChef Junior voy a por la cocina directo. Cuando veo algo que me gusta me sale una sonrisa y es lo que me pasa cuando cocino".

Con esos valores y la humildad por bandera, es normal que Alex quiera seguir los pasos de Carlos Maldonado. Varios programas atrás, el aspirante ganó una de las pruebas y una cena para dos en el Restaurante Raíces, el local del ganador de MasterChef 3. Y ahí fue cuando Alex nos contó lo que Carlos suponía para él: "Me encantaría ser como él. Me veo como en un espejo, quiero llegar a ser como él. Le admiro muchísimo. Es humilde y trabajador y con eso ha logrado muchísimas cosas".