Luca pone fin a su aventura en MasterChef entre lágrimas. El aspirante, que tantos momentos divertidos nos ha dado entre fogones, por no hablar de los enfrentamientos que ha protagonizado en este tiempo, se ha emocionado al echar la vista atrás a aquel tiktoker "materialista" que entró al programa y que nada tiene que ver con la persona que es ahora. La experiencia le ha cambiado por completo. Luca sale de MasterChef transformado, valorando las pequeñas cosas de la vida. Su despedida nos ha mostrado al Luca más sincero y emotivo, con un discurso conmovedor.

Luca descubre que se puede "ser feliz con pocas cosas"

Hace ya varias semanas vimos a un nuevo Luca que, separado del móvil y de las redes sociales, estaba en pleno autodescubrimiento. "En MasterChef no paro de descubrir cosas sobre mí, que me gusta el oversize, que soy un chico maduro y que soy sensible", confesaba, llegando a aconsejar a los jóvenes como él que "saquen el móvil de su día a día".

Esta noche, tras conocer que él es el nuevo expulsado del programa, Luca se ha abierto como nunca y ha profundizado en ese cambio radical que ha experimentado en estos meses. "¿Cómo ha cambiado Luca?", le ha preguntado Pepe. El aspirante no quería llorar, pero ha acabado emocionándose y, entre lágrimas, ha respondido a la pregunta del juez con gran sinceridad.

"Luca entró siendo una persona un poco artificial, materialista, y aquí me he dado cuenta de muchísimas cosas, de que hay más vida detrás de un móvil y de que puedes ser feliz con pocas cosas", ha reconocido. Aunque siempre le hemos visto entre fogones, el tiempo que ha pasado junto a sus compañeros detrás de las cámaras ha sido muy preciado para él, descubriéndole una vida más sencilla. "Nosotros en la casa nos divertíamos con un globo, haciendo bailes y tonterías. Nos lo pasábamos bomba. Y yo antes no era así", ha confesado.

Los jueces han aplaudido esta revelación, especialmente Pepe, que ha querido destacar la importancia de este mensaje. "Serás un ejemplo para muchos jóvenes que piensan que todo está en una pantalla y se olvidan de padres, hermanos, amigos, compañeros, de salir, divertirse, montar en bici… Jugar con un globo, que puede ser la cosa más tonta del mundo entero y te puedes divertir como nunca. Tú te has dado cuenta de eso. Valió la pena ya hacer el programa", ha asegurado el chef. Para Luca, MasterChef ha sido mucho más que un programa de cocina, también ha sido un "experimento humano": "Me voy siendo otro".