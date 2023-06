Acusaciones de plagio en un plato, de desaparición de un bote de helado en el cocinado de otro, de robo de un diario… Este MasterChef viene movidito. La edición ha estado plagada de sospechas y ahora escuchamos confesiones. Eso sí, nada de los grandes misterios sin resolver entre los fogones del programa. Resulta que los aspirantes han realizado una prueba de exteriores en un hotel de lujo del centro de Madrid y allí se han puesto a recordar las cosas que han robado en vacaciones. Unos reconocen haberse llevado amenities, pero parece que a alguno no le ha parecido suficiente con eso.

Luca confiesa: "Me lo meto en la maleta y me piro"

Luca ha sido quien ha abierto la caja de Pandora. Ha empezado preguntándole a Alex por "alguna experiencia traviesa" que haya tenido en hoteles, a lo que su compañero le ha contestado con un enigmático "yo no voy a hoteles, voy a moteles". Según él, es "un sitio clave para hacer cosas de mayores". Luca, por supuesto, le ha picado con que no es mayor, que solo tiene 19 años (como si él no fuese joven).

"Yo os voy a confesar una cosa. Cuando voy a los hoteles, robo", ha acabado sentenciando el tiktoker. Tal declaración no se podía quedar sin explicación y, después de que Ana le llamase "un chorizo total", Luca se ha lanzado a dar algunos detalles sobre los objetos que se ha llevado: "Cuando voy a los hoteles y veo una almohada muy cómoda, veo una toalla monísima o un albornoz monísimo, me lo meto en la maleta y me piro". Pero Luca no es el único que tiene la mano muy larga, Ana también. "Yo confieso que también mangué una vez una almohada", le ha dicho ella. "Y los jabones… Es todo tan limpio y tan cute", ha continuado Luca, mientras Jotha y Alex, el resto de integrantes del equipo azul, evitaban meterse en la conversación.

El tema también ha surgido en el otro equipo. Lluis le ha preguntado a Eneko que si la liaban mucho cuando se iba con su equipo de fútbol a hoteles y él, siempre tan formal, ha dicho que no y ha alegado que tenía que estar concentrado para el partido del día siguiente. De ahí Pilu ha pasado a preguntar a Lluis por su propia experiencia en hoteles. "Todo lo que me puedo llevar, me lo llevo. De champú, geles y tal", le ha dicho él. "Yo soy un poco como tú, que soy de las que me llevo esas cositas porque siempre vienen bien para viajar y demás", ha asegurado la controladora aérea. Una cosa es llevarse los amenities y otra cosa muy distinta la ropa de cama, o eso parecen pensar Lluis y Pilu. "Y que para eso están, lo que no hago es llevarme una almohada y esas cosas", ha sostenido Lluis. Pilu ha estado de acuerdo: "Hay gente que se lleva de todo, de verdad". Si supieran lo que hablan en el equipo azul...