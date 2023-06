Se le empieza a ver el plumero a los aspirantes de MasterChef 11. Ya estamos en la recta final del concurso, cada vez son menos los que aspiran a llevar el gran premio a casa y eso hace que la competencia entre ellos aumente. Hay amigos que son sagrados, como Eneko, Lluís y Álex, parece que pase lo que pase, jamás se traicionarían... al menos, por el momento. Veremos si la cosa sigue así a medida que se acerque la gran final. Sin embargo, todo cambia si se trata de un compañero al que muchos se la tienen jurada. Sí, has acertado, estamos hablando de Jotha.

Sus continuas zancadillas a sus compañeros no iban a quedar impunes. A lo largo de su concurso, ha dejado claro que no ha venido a hacer amigos, por eso no se lo piensa dos veces cuando los jueces le ofrecen perjudicar al resto de aspirantes. Esta vez ha sido Eneko el que ha tomado la justicia por su cuenta en la clásica prueba de robos. El exfutbolista, siempre tan correcto y educado, no le ha temblado la mano a la hora de quitarle los pocos ingredientes que le quedaban al aspirante leonés en su cesta. "Este tío nos ha bajado a cocinar a todos, ahora que sufra un poco", aseguraba Eneko sin ningún tipo de remordimientos.

No le pilló por sorpresa a Jotha, que fue testigo del robo desde la sala de visionado: "Se ve que lo tenía guardadito y que ha venido a concursar, pese a que siempre diga que viene a cocinar". El resto de aspirantes, que fueron más benevolentes, aplaudieron la decisión de Eneko. Entre ellos también hubo algún pique: por ejemplo, Lluís se quedó de piedra cuando Ana le quitó más ingredientes de los que esperaba, igual que Pilu, que no dudó en echárselo en cara a Jorge Juan. Los puñales no dejaron de volar. Eso sí, tanto Eneko, como Álex y Lluís se portaron muy bien entre ellos y no se robaron ningún ingrediente clave para el cocinado, demostrando una vez más que la amistad en MasterChef es posible.