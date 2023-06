El de anoche fue, probablemente, uno de los retos más complicados a los que se han enfrentado los aspirantes de MasterChef 11. Estamos ya en la recta final del concurso y los jueces quieren hacérselo saber llevándoles al límite. En esta ocasión fueron los delantales negros quienes tuvieron que darlo todo para superar la prueba y sorprender a Jordi, Pepe y Samantha. La realidad es que solo una consiguió hacerlo. Ana hizo una demostración de que con ganas, esfuerzo y constancia las cosas salen. La aspirante brilló muy por encima de sus compañeros, Álex, Jotha y Jorge Juan, y los jueces le aplaudieron sus actitud.

Los aspirantes no solo tuvieron que arreglárselas para replicar el plato, los jueces decidieron ponérselo más difícil aún y les obligaron a sustituir unos ingredientes por otros parecidos que ellos mismos tuvieron que elegir en el supermercado. Esa decisión marcó el cocinado de todos. Por ejemplo, Ana escogió las manitas de cerdo, una buena elección, ya que su gelatina puede parecerse a la del bacalao. En cambio, el resto no se dio cuenta de su error, incluso Jorge Juan se olvidó otro de los productos claves: la harina . Sin la posibilidad de volver al supermercado para hacerse con el ingrediente que le faltaba, el manchego tuvo que ideárselas para presentar algo.

Jorge Juan, último expulsado de MasterChef 11

El resultado fue catastrófico, sobre todo para Jotha y Jorge Juan, ambos en la cuerda floja. "La textura no es muy agradable. No está bueno", reconoció en la valoración del aspirante manchego el chef Carlos Maldonado, que intentó por todos los medios sacarle algún punto fuerte al plato. Nadie mejor que él sabe lo mal que se pasa siendo aspirante. Sin embargo, no fue capaz, aunque valoró su esfuerzo y el de todos sus compañeros. Algunos delantales blancos bajaron para probar el plato de Jorge Juan y su opinión fue la misma que la de los jueces: no se podía comer.

Ana, que salió victoriosa de la prueba, se olía la expulsión de Jorge Juan, uno de sus pilares fundamentales dentro del concurso. Antes de que los jueces nombraran al expulsado, ella ya estaba llorando. Sus malos presagios se cumplieron y Jorge Juan fue el expulsado. Antes de irse, dio su opinión sobre los concursantes que le escuchaban desde la galería. "Quiero que gane Ana", dijo sin pensárselo dos veces. ¿Se cumplirán sus deseos? Lo cierto es que la aspirante está brillando últimamente, se crece ante las adversidades y está demostrando que no solo la repostería se le da bien. Que tiemblen Eneko y Álex, dos de los grandes favoritos para ganar el concurso.