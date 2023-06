¿Recuerdas qué estabas haciendo el 30 de junio de 2015? Yo sí. Ese día puse La 1 ilusionada, nerviosa. Era la gran final de la tercera edición de MasterChef, y tenía un claro favorito: Carlos Maldonado. El concursante de Talavera de la Reina había conquistado al público durante los 15 programas que ese año compusieron el talent culinario. "De las ediciones que más claro teníamos que podía ganar era Carlos", dice Jordi Cruz en Raíces, la serie documental del primer MasterChef España con una Estrella Michelín. Pero, ¿por qué es tan querido por todos?

"Él es un encantador de serpientes. Al final, eso es lo que vimos en el casting. Enamoraba con la mirada, con la actitud, era corporal” , cuenta Macarena Rey. En el primer episodio de la serie documental, los protagonistas cuentan una anécdota que ocurrió el día que Carlos se presentó a la última prueba de MasterChef : "Le dije: 'Venís al concurso también’. Y creo que me siguieron el rollo. Y cuando estaba allí presentando el plato y veo que no eran concursantes, que eran las jefas", recuerda el cocinero en el documental.

Un espíritu de superación

Tal vez era el que menos conocimientos de cocina tenía, pero su esfuerzo y su trabajo por ser el mejor llamaron la atención. El talaverano se superaba a sí mismo en cada prueba, incluso cuando estuvo a punto de abandonar. Su madre confiesa en Raíces que el joven estuvo a punto de abandonar: “Casi lo deja. Tenía mucha presión y luego es que él es que no se puede quedar atrás, es muy competitivo y estaba muy quemado. Decía que no podía aguantar más. Pero le cogieron por banda y le dijeron que tenía que aguantar”.

Carlos demostró tener un espíritu de superación que, como se puede ver en la serie documental, ha tenido desde pequeño, un esfuerzo que ha aprendido de sus padres. “Tengo una familia ejemplar. Tengo unos padres que se han dejado el alma por nosotros, hemos crecido unidos, hemos crecido en un entorno muy agradable, rodeados de campo, rodeados de animales, rodeados de cariño, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero sobre todo se respiraba amor en esa casa”, cuenta Maldonado en el documental.

03.42 min Raíces - Carlos Maldonado y su familia

Pero Carlos era también un niño inquieto y con miedos. Una inquietud y unos miedos que sigue teniendo, pero que canaliza de forma diferente. Esos miedos hicieron que tuviera una adolescencia difícil, más difícil de lo que es ya. Hay un momento de esos años que no podrá olvidar nunca y que narra con detalle en el documental: el día que tuvo un accidente de moto al saltarse un ceda.

Ese día, la vida de Carlos cambió para siempre. “Es horrible, entras en un estado de guerra mental y dices, hay que cambiar algo, vamos a retroceder, de verdad, cambio mi vida. Y quieres dar marcha atrás y decir “que cambio, voy a cambiar, pero que no pase, que no pase esto, quiero cambiar, lo siento, quiero cambiar”, pero no hay forma, no hay vuelta atrás. No hay mal que por bien no venga, que esas cosas te hacen fuerte, y te hacen cambiar”. Y cambió. Se puso a trabajar y a estudiar, y ese cambio hizo que llegara a MasterChef y se convirtiera en uno de los ganadores más queridos del concurso culinario.