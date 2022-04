¿Cómo era su vida antes? ¿Y después del talent show? El ganador de MasterChef 3 y de dos Estrella Michellin, Carlos Maldonado acaba de presentar su serie documental Raíces, dirigido por Hernán Zin y estrenado en RTVE Play. Nombre que comparte con su restaurante situado en Talavera de la Reina, provincia de Toledo. En el documental nos habla más sobre su vida, tanto personal como profesional, pasando por su dura adolescencia y por la bonita relación que tiene con su padre, que "es su mejor amigo y un pilar importante" y con el que vimos en Cocineros al volante, y su hijo Charlie.

"Lo bonito de Raíces es que es un día a día como una vida cualquiera. Todos tenemos una historia que debe de ser contada. Y creo que plasma sinceridad, plasma humildad, plasma el día a día de una vida cualquiera, de esa persona que te cruzas por la calle e intercambias una mirada. Sabes que hay algo a través de esa mirada", explica el cocinero sobre su documental a Julia Varela en Tarde lo que tarde.

"Siempre contamos historias de éxito, o decimos "oh mira lo que ha llegado, mira lo que es". Pero, ¿qué hay detrás?, ¿qué es el éxito? Lo que hay es una familia unida, una lucha diaria, esa es la realidad de la vida, la vida misma", añade.

Sus padres, los pilares fundamentales

Las dos personas que calaron desde un primer momento a Carlos Maldonado fueron sus padres. Su madre ha comentado que cuando nació "le pareció un gremlin y muy llorón", además de ser un "trasto que apuntaba maneras y el niño que todos los peligros cogía". El chef expone que ha sido un niño muy inquito, gamberrete y que no le gustaba estudiar porque "no encontraba su sitio".

"No eres un niño con ciertos inquietudes que las tienes que desarrollar en algunos aspectos. Entonces lo que nos gustaba era saltar con la bici, los patines. Luego ya te adentras en la adolescencia, cada vez te gusta menos ir al colegio o no encuentras tu sitio en él? No. Entonces desemboca en otros aspectos erróneos bases callejeras. En la calle encuentras un espacio que siempre hay, un espacio fácil, un camino fácil y nos adentramos en ese mundo tan complejo. Y eso es un bucle. O sea, una vez que entras ahí, la complejidad de salir es muy difícil salir, es muy fácil entrar y acogerse y salir implica salir", expone.

Pero, para el ganador del talent show ambos son sus mejores amigos. "Son las personas de las que siempre puedes confiar. Siempre van a estar ahí. Hagas lo que hagas, hagas bien, hagas mal. Sabes que esta y tu familia, que son ellos, lo son todo. Son esos cimientos de los cuales te tienes que crecer a raiz de ellos. Son parte de mi y son mis mejores amigos".

Además del refugio cuando tenía algún problema. "Siempre que hemos tenido algún problema, normalmente los niños, los adolescentes intentamos esconder las cosas a nuestros padres, no vaya a ser que nos regañen. Que no, que no, es que ellos son los únicos que nos van a dar esa comprensión y ese entendimiento. Y entonces con ciertos problemas que he tenido yo me he basado en su en su sinceridad, me he basado en ellos y los he explicado todo como ha sido, como ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Y ellos me han dado siempre una solución, una solución pacífica, una solución sin exaltaciones y intentando reconducir ese camino".