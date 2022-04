¿Qué vieron los jueces de MasterChef en Carlos Maldonado?

El chef Carlos Maldonado llegó a MasterChef con 24 años animado por su madre, quien le apuntó ella misma al casting. Antes de plantearse que él podía servir para la cocina, fue vigilante de seguridad, socorrista, friegaplatos, mecánico, monitor de crossfit y hasta corredor de fondo. También trabajó con su padre como vendedor ambulante de quesos y jamones.

Cuando le conocimos en televisión, en 2015, Carlos era un joven de 24 años que rebosaba energía y ganas de disfrutar de su gran oportunidad.

¿Podía imaginarse ya que en cinco años abriría su propio restaurante y tendría su primera estrella Michelín? ¿Qué vieron los jueces de MasterChef en él?

En la docuserie que narra los orígenes del chef, Raíces -disponible gratis y online en RTVE play- la madre de Carlos, Jenny, alaba su gran capacidad de trabajo y asegura, que los jueces vieron al principio a su hijo “como un macarrilla de Talavera y le tomaron como un poco de cachondeo”. Luego, añade, se dieron cuenta de que también es trabajador. “Como ponga el empeño en una cosa, vamos, eso no le gana a nadie. Aunque se deje la piel por el camino, pero lo hace”.

¿Y después de MasterChef?

Al terminar el programa Carlos "se transforma en un gran ganador”, señala Jordi Cruz. No dejó que su ego creciera y aprovechó el tiempo para formarse y abrir un restaurante en su tierra, Talavera, donde él puede crear la cocina que le divierte. “Yo considero que tiene mucho mérito, porque es tener la ideas claras, los pies en el suelo, la mente en las nubes -es un soñador y un creativo- y el corazón ardiendo todo el rato”, añade.

Los jueces del programa “son grandísimos profesionales”, declara Carlos a RTVE Play. Asegura que ha compartido muchas cosas con ellos también fuera de cámara y que para él antes de ser esos 'showman' de MasterChef, son cocineros. “Cuando me habla el jurado lo tengo en cuenta, pero me da un poquito igual, pero cuando me habla el profesional, ojo, se me ponen aquí”, confiesa.