Carlos Maldonado, la estrella de MasterChef

Han pasado seis años desde que Carlos Maldondo ganó la tercera edición de MasterChef. Y su progresión ha sido meteórica. Tras levantar el premio se lanzó a conquistar el mundo de las foodtrucks. Y lo consiguió. Pero también consiguió dirigir la parte culinaria de un programa de televisión como ‘Cena con mamá’. Y a partir de ahí, comenzó su aventura en ‘Raíces’, el restaurante que le ha llevado a ganar su primera estrella Michelin. No podemos explicar el orgullo que supone que Carlos Maldonado sea el único aspirante en el mundo salido de MasterChef que suma una estrella Michelin en un restaurante propio.

En la introducción a la visita de MasterChef 9 a Talavera de la Reina, Jordi Cruz puso voz a lo que toda la familia MasterChef piensa de Carlos Maldonado:

“Celebramos que nuestro querido Carlos Maldonado ha conseguido hacer historia: es el primer y único aspirante de MasterChef en el mundo que ha logrado una estrella Michelin para su propio restaurante ‘Raíces’. Este reconocimiento nos eriza la piel, lo primero, por él porque es un luchador nato que siempre busca superarse y lo segundo, por el lugar tan bonito en el que pone a este concurso: MasterChef cumple los sueños más inalcanzables.

Lejos queda ya aquel vendedor ambulante que llegó a nuestras cocinas soñando con ser chef profesional. Por el camino le hemos visto levantar el trofeo, triunfar sobre cuatro ruedas en su foodtruck y empezar desde cero un negocio que ahora pertenece al olimpo de la gastronomía.

Por suerte, hay una cosa que el éxito no ha podido cambiar, la personalidad tan única de nuestro aspirante más ejemplar. Carlos Maldonado sigue siendo gamberro, divertido, bondadoso y genial. Aunque si algo nos encanta de él es que sigue conservando esa humildad tan única con la que llegó a nuestras cocinas hace 6 años”.

Y como no podía ser de otra manera, el propio Carlos fue el encargado de elaborar el menú con el que trabajaron los aspirantes de MasterChef 9: sándwich de oveja talaverana, de entrante; bacalao con pisto y huevo frito, de primero; guiso de rabo de toro, mole y flores, de segundo; y un brownie con aceituna llamado “Días de varea”, de postre. Además, el ganador de MasterChef 3 nos habló de la apertura de su nuevo negocio “El Círculo”, un servicio delivery de street food. Ni ganar una estrella Michelin ha hecho que Carlos se relaje lo más mínimo.

Pero si había alguien que pensara que Carlos Maldonado iba a recibir a MasterChef en su casa sólo para sacar pecho, estaba muy equivocado. No sólo le tocó a él formar los equipos y elegir capitanas. Tras el desastre de organización del equipo rojo en cocinas, Carlos no dudó en sumarse a ellos y ser uno más ayudando a terminar y empaquetar las elaboraciones. Es imposible no presumir de Carlos Maldonado, un aspirante ejemplar, trabajador, sacrificado y con un corazón de oro.