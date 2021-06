Jiaping, guerrera y gran capitana

“Entre contenta y no contenta, estoy contenta al 51%”. Esta fue la divertida respuesta de Jiaping a Jordi Cruz cuando el chef le preguntó sobre su papel como capitana en la visita de MasterChef 9 a Talavera de la Reina. Pero tanto Jordi como Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera coincidieron que la capitanía de Jiaping fue para estar mucho más contenta. Y el chef catalan fue más allá en su análisis: “Siendo tu primera capitanía me has sorprendido gratamente. A pesar de que el castellano no es tu idioma natal, has dirigido perfectamente”.

Si bien es cierto que los jueces han recriminado el caos al resto de integrantes del equipo azul, en palabras de Jordi Cruz, “la serenidad de Jiaping se ha contagiado a sus compañeros” para terminar sacando un gran menú y trabajo. Con José adoptando un perfil bajo, Amelicious algo perdida, Fran más acelerado de lo normal y Ofelia algo dispersa, Jiaping sacó a la guerrera que lleva dentro para ser el pegamento que cohesionó al grupo y les llevó a salvarse de la prueba de eliminación.

Estamos acostumbrados a ver una versión muy alegre de Jiaping y trabajando correctamente de manera individual. Pero tras el octavo programa de MasterChef 9, Jiaping ya ha demostrado que está totalmente capacitada para liderar un grupo. La vimos gritar, mandar y dirigir como lo tiene que hacer un gran chef. La aspirante asiática coronó un cocinado de nivel al ser nombrada como mejor de la prueba. “Jordi me ha valorado, me ha dicho cosas bonitas y eso me emociona”, aseguró la asiática. Conociendo como ya conocemos a Jiaping, seguro que esto lo celebra de la mejor manera posible: con un buen vino tinto español.