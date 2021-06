María y el gran sueño de MasterChef

"GRATITUD, tener memoria para reconocer a las personas que nos han ayudado cuando lo hemos necesitado. El agradecimiento es la memoria del corazón. He estado un tiempo en el que me encontraba un poco perdida, sabía lo que me gustaba pero no tenía valor para dedicarme a ello", esta frase esta recogida de una de las últimas declaraciones de María en su cuenta oficial de Instagram. La aspirante ha viscto cómo MasterChef ha cambiado su mundo por copleto y todos esos planes "seguros" que tenía para el futuro se desvanecían para terminar convirtiéndose en algo completamente diferente. María ha descubierto que la cocina es para ella y no piensa dejar escapar la oportunidad que le está dando el talent.

Por esta razón, la aspirante rompió en lagrimas al ver que la capitanía a la que se había entregado en la prueba de exteriores fue un desastre. Todos sabemos ya, a estas alturas, que María es una mujer con mucha fuerza, entrega y rabia. Tanto que, en ocasiones, puede llegar a confundirse con ser poco agradecida con la oportunidad que está viviendo pero para nada es así. Por eso mismo hemos comenzado esta pequeña noticia con las sinceras y humildes palabras de la futura chef.

"Al entrar en #MasterChef he visto otra vida. Una vida a nivel laboral que no existía antes para mi", le decía a Patricia Smith concentrada y volviéndose loca intentando superar el reto de las tartas de la prueba de eliminación. Le había tocado una de las tartas más difíciles y sacó el valor de debajo de las piedras. "Si consigo hacer esta tarta bien, pienso repetirla todas las veces que tenga un evento", decía ilusionada con una sonrisa. Finalmente se salvó y los jueces le han dado la oportunidad de seguir creciendo hasta demostrar a toda la audiencia su increíble talento gastronómico. Vamos María, queremos verte luchar y queremos que de una vez por todas saques toda la luz que llevas dentro.