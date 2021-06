Dani saca su lado más dulce y cuelga el delantal

Ha sido todo un luchador, transparente, aventurero y fiel a sus orígenes. Dani se ha dejado la piel en cocinas porque si algo tenía muy claro desde el principio es que él venía a MasterChef a aprender a cocinar. Pero bueno, no solo ha ocurrido eso, le hemos visto romper su coraza y emocionarse como un niño pequeño al acordarse de su hijo. Hemos comprobado que en las cocinas del talent se hacen grandes amigos y que, a pesar de la competición, no se ha cortado a la hora de llenar de bonitas palabras el trabajo de sus compañeros. Y no nos engañemos, también le hemos visto superando niveles de presión que han sacado todo su carácter y personalidad sin filtros. Dani dice adiós al gran sueño de las cocinas de MasterChef, pero esto es solo el principio.

Como todos sabéis, el aspirante cuenta con su propio bar (el Jaitoki) en Getxo, Bizcaia, y se desvive por completo por él. Ahora toca invertir todo lo que ha aprendido en MasterChef en su negocio y que este crezca hasta el infinito. Muy atentos a las redes sociales de nuestro querido aspirante, porque de vez en cuando cuelga unos pitxos para volverse loco. Gracias Dani por unirte a la familia MasterChef y por tu entrega al talent por completo. ¡Ahora, a por todas!

Al margen de la despedida de Dani, podríamos decir que sí, que ha sido un programa muy dulce. José no se ha cortado a la hora de sincerarse y hablar de su amor a Ofelia. “Cuando se concentra para trabajar tiene algo que me encanta”, le decía José a Fran en la prueba de exteriores. No sabemos si habrá futuro en esta pareja, pero nosotros no vamos a ser los que le quiten el sueño. Mientras tanto, eso sí, en lo único que podemos pensar es en todas esas tartas de boda que nos han hecho alucinar gracias a Patricia Smith. Repasamos los 5 mejores momentos del programa para que no pierdas ni un solo detalle de lo mejor de la noche. ¿Cuál es tu favorito?

1. Las posibles futuras bodas de MasterChef 9 Aunque Dani no se cree la relación de Ofelia y José. Los aspirantes no dudaron en hablar de cómo serían sus bodas ideales. Una noche muy dulce que podría relarnos muchas parejas. 05.41 min Las futuras bodas de MasterChef 9

2. Fran se lleva el pin de la inmunidad y acumula un nuevo triunfo Fran se ha dejado la piel programa a programa. Para él, MasterChef es una oportunidad y no piensa dejarla perder. Así que este pin es una nueva llave a evitar la eliminación y seguir creciendo. 03.27 min Fran crece en cocinas y gana el pin de la inmunidad

3. ¿Qué hace Pepe Rodríguez en el suelo de las cocinas de Carlos Maldonado? Este exterior ha sido agotador y nuestro juez Pepe Rodríguez ha terminado en el suelo. ¿Sabes cuál ha sido la razón? Mira el vídeo y no te pierdas la reacción de Carlos Maldonado. 03.34 min ¿Por qué acabó Pepe Rodríguez en el suelo de las cocinas?

4. María se derrumba ante su fallida capitanía María ha sido repescada y no quiere volver a abandonar las cocinas. Por esta razón, a la aspirante le ha afectado tanto no estar a la altura como capitana de su equipo. ¡Vamos, tú puedes! 04.42 min María se derrumba al fallar en su capitanía