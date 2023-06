Cada vez queda menos para llegar a la final de MasterChef y ya se nota la tensión. Hay mucho en juego. Bien lo sabe Álex, que esta noche no ha presentado su mejor plato, ni mucho menos. El aspirante se la ha tenido que jugar en la prueba de expulsión después de pinchar en el primer reto de la noche, pero ni en un caso ni en otro su elaboración ha estado a la altura de las expectativas de los jueces. "Es una final que hay que luchar con madurez, solidez, y hoy te ha faltado, y a este paso quizá no llegues", le ha soltado Jordi. Mientras Álex falla -aunque no lo suficiente para acabar expulsado-, su amigo Eneko brilla una noche más, consolidándose como favorito.

Eneko se luce en la primera prueba Eneko se ha ganado a los jueces con un plato de apionabo y curry verde. Tanto ha gustado, que Samantha ha rebañado lo poquito que quedaba. "Es un plato vegetal donde hay un elemento que simula la pasta. Has logrado un equilibrio muy rico entre la albahaca y el curry verde, sin perder la esencia de que es un pesto y de que sabe a pesto, y sin utilizar un queso parmesano. Es un plato muy acertado", ha elogiado Jordi. ¡Eneko ha sido el mejor de la primera prueba! "Por fin le has hecho caso a los consejos de Jotha, que te repetía una y otra vez que esto es una competición. Después de sacar tu lado más competitivo has trabajado contento con tus ingredientes y has hecho brillar los productos de la huerta, consiguiendo un plato equilibrado, proporcionado ", le ha dicho Samantha. Mientras tanto, Álex no lo ha pasado tan bien. Ha tratado de simular arroz con piñones para hacer un falso risotto, pero el resultado no ha convencido a nadie. Le ha quedado el piñón "un poquito crudo" y el gorgonzola ha sido muy intenso. "Predomina tanto el gorgonzola que los demás sabores se pierden", ha resumido Flo, invitado a la prueba. "La idea es muy buena, pero no has acabado de rematarlo. Creo que tienes todos los recursos técnicos para llegar a hacerlo de 10. Y esto es un plato de 4", ha sentenciado Pepe. Álex, triste y decepcionado, ha reconocido sus fallos y ha tenido que irse a la prueba de expulsión a luchar por su permanencia.