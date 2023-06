La noche lo empezó como a Jotha le hubiera gustado. En la prueba de los robos salió malparado y aunque Eneko fue quien le robó los tres últimos ingredientes, todos sus compañeros habían echado mano previamente a su cesta. En consecuencia, con cero productos para trabajar, Jotha recibió el delantal negro y esperó en la galería a que sus compañeros terminaran la prueba. Y fue desde allí arriba donde se destapó como el adivino de MasterChef 11. ¿Por qué? El DJ acertó el nombre de los tres aspirantes que recibirían el delantal negro, por un lado, y el nombre del expulsado, por otro.

Después de la cata, los jueces se prepararon para dar a conocer las valoraciones. Pero Jotha fue más rápido. Antes de que Jordi dijera los dos mejores aspirantes del reto, el DJ se adelantó: "Son Eneko y Pilu". Y efectivamente, el ex futbolista y la controladora aérea triunfaron en este reto y se coronaron como los mejores de la pureba. Pero la cosa no quedó ahí. Viendo el criterio de Jotha, mezclado con su intución, Jordi Cruz le dio la oportunidad a Jotha de decir qué tres aspirantes se merecían el delantal dorado. "Jorge Juan por su nido de búho de pollo. Ana por su patata mal rellenada y Alex por su idea buena pero mal ejecutada", señaló el aspirante.

"La cosa está entre Jorge Juan y yo"

Pleno de aciertos. Jotha lo adivinó todo e hizo que Pepe le viera como el recambio perfecto de Jordi: "Te puedes coger días libres que tenemos sustituto. ¿Pensábais que yo me había buscado un socio al azar?". Pero la cosa no se quedó ahí. Al inicio de la prueba de eliminación, los jueces profundizaron en las dotes adivinatorias de Jotha. "¿Quién crees que nos va a decir adiós al final de la noche?". preguntó Jordi Cruz. "No quiero que se vaya Ana. Creo que la quiniela va a estar entre Jorge Juan y yo", respondió Jotha. Y no falló. Tras un reto marcado por la réplica de un plato de Carlos Maldonado, Alex y Ana se salvaron y la decisión final estuvo entre Jotha y Jorge Juan, tal y como el DJ había pronosticado. Finalmente, Jorge Juan fue el expulsado de la noche tras hacer la peor réplica.

Durante ambas pruebas, Jotha tuvo tiempo de sacar su lado más bromista. Así, en el primer reto, el DJ desde la galería aseguró que veía "un poco apurado" a Jesús Sánchez. Jordi continuó la broma y salió en defensa de su colega: "Está tranquilo". Desde luego que Jotha maneja diferentes registros: el humor y la competición.