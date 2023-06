Estar en la cima no es fácil, sobre todo porque tu única meta es mantenerse ahí, no decepcionar a quienes creyeron en ti ni a ti mismo. Quienes la alcanzan corren el riesgo de convertir esa meta en una obsesión, más que un objetivo, una obligación. Esa exigencia acaba pasando factura, como le ocurrió al chef Carlos Maldonado. Ganó la tercera edición de MasterChef y se convirtió en el primer concursante de la historia del concurso en todo el mundo en conseguir una Estrella Michelin. No fue un camino fácil, mucho trabajo, mucho esfuerzo, tanto que terminó afectando a su propia salud.

Carlos Maldonado ha vuelto al programa donde le conocimos para visitar a los aspirantes de la undécima edición. El chef nos ha contado cómo le están yendo las cosas ahora, de maravilla es poco. Sigue con su restaurante Raíces, con el que suma una Estrella Michelín y un Sol Repsol. Además, ha sido elegido como el mejor de España por la revista Club de Gourmets. También sigue adelante con su hamburguesería El Círculo. Además de su faceta como chef, sigue al frente de su Fundación Raíces, una organización sin ánimo de lucro que se traduce en un proyecto solidario de desarrollo sostenible, económico y social. Su última idea ha tomado forma en Semillas, su propia escuela de hostelería que pretende ayudar a jóvenes en exclusión social a la hora de conseguir un trabajo.

Tanto trabajo desencadenó un cuadro de estrés que provocó que Carlos Maldonado llegara a su límite. El propio chef contó en el programa que hace unos meses se llevó un gran susto: sufrió una parálisis facial. "Se me caía la baba, se me durmió el pie y todo", explicó, al mismo tiempo que mandaba un mensaje de tranquilidad, asegurando que ya se encontraba perfectamente. "Quería llegar a todo, sacarlo todo adelante por mí mismo... Hay que confiar más en el equipo, que son los que hacen esto posible. Hay que aprender a delegar, aunque sea complicado", aconsejó Carlos Maldonado a los aspirantes de esta edición de MasterChef.