Siempre ha habido muchos piques en esta undécima edición de MasterChef. Parecía que la cosa se calmaba a medida que los aspirantes iban abandonando el concurso: la salida de Marta, a quien algunos acusaban de ser la reina del cotarro, también la de Claudia, que puso en contra a todos sus compañeros desde su llegada, etc. Sin embargo, el final está más cerca que nunca y el nivel y la exigencia que los jueces le piden a los concursantes es cada vez mayor. Esto ha creado un ambiente de tensión que se respira en el plató. Los últimos en enfrentarse han sido Luca y Eneko. Nunca antes habían tenido ningún problema, aunque Luca siempre ha sido conflictivo, Eneko ha preferido mantenerse alejado de las polémicas, hasta ahora. Lo que comenzó como una broma, ha acabado mal.

"Esta noche vengo un poco cabreado con Eneko", contestó Luca cuando los jueces le preguntaron cómo se llevaba con sus compañeros. Todos le miraron sorprendido, no entendían que había pasado entre ellos, ni siquiera el propio Eneko. "Le encanta chincharme y a mí ya no me hacen gracia sus bromas. Dice que tengo una mala comunicación, que tengo que madurar... Todo el día, está 24 horas repitiéndomelo", explicó el aspirante catalán entre risas. Una acusación que, en un principio, Eneko se tomó bastante bien, aunque no estaba de acuerdo.

"No es así. Él me dice a mí: 'eres muy aburrido, no sabes comunicar'. ¿Me vas a enseñar tú a comunicar? Igual le tiro un poco por ahí, pero para mí son bromas", aseguró Eneko. Hasta ahí, todo bien, pero Luca insistió y la cosa se puso más tensa: "Estás todo el día diciéndome los platos que he hecho mal, recordándomelos, que tengo que madurar, que a veces tengo actitudes de niñato...". Una acusación que Eneko ya no se tomó a broma.

"Eneko, ¿estoy mintiendo?", le preguntó Luca. Su respuesta fue tajante: "Sí". Una situación muy incómoda en la que ni siquiera los jueces sabían qué decir. Fuera de plató, el exfutbolista aprovechó para sincerarse: "Luca se lo pasa muy bien con nosotros en la casa, lo que pasa es que tenemos visiones muy diferentes de la vida. A mí me sale la vena paternalista de intentar aconsejarle o guiarle sobre algunas cosas, sobre todo en tema educación, que creo que lo podría pulir o matizar un poco", aseguró y reconoció que quizás con la confianza estaba más pesado de la cuenta.