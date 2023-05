José Luis Garci regreso a su querida Asturias para rodar Luz de domingo. La película está basada en una novela corta del mismo nombre, escrita por Ramón Pérez de Ayala y que se recoge en Bajo el signo de Artemisa. El libro, publicado en 1916, retrata con dureza y sordidez la brutalidad y violencia que ejercen los caciques en el medio rural, y se dice que la historia que cuenta Luz de domingo pudo estar inspirada en un episodio terrible que pudo conocer siendo niño el escritor ovetense. Es una de las películas más famosas de José Luis Garci, tanto por la historia como por el reparto, en el que destacan grandes veteranos de la interpretación como Alfredo Landa y Carlos Larrañaga junto a jóvenes actores como Paula Echevarría y Álex González.

El enfado de Landa y Garci

Fue la última película que rodó Alfredo Landa, que ya había trabajado con Garci en Las verdes praderas, El crack, El crack II, Canción de cuna, Historia de un beso y Tiovivo c. 1950. Pero No fue un rodaje agradable, como contó tiempo más tarde el actor. "Seguía siendo el mismo estupendo director de siempre, pero frío como un témpano".

Cuando Landa iba a recibir el Goya de honor pidió que se lo diera Garci, pero el director no quiso. El enfado no duró mucho e hicieron las paces. Así le recordaba el director. "Hemos hecho siente películas juntos, pero han sido 40 años de amistad y hemos estado más tiempo hablando de fútbol o de lo que fuera que de cine. Yo he tenido la suerte de trabajar con los mejores, pero es que Landa era amigo, teníamos una relación de compartir películas y la vida al mismo compás, no había viernes que no cenáramos juntos y nos unía que tomábamos muchos martinis. Nadie los hacia como Alfredo Landa, tenía ese don, no sólo era un golpe de muñeca, era un golpe de corazón y alma".