Ya sea por sus orígenes, porque la tierrina corre por sus venas o bien por la belleza de sus paisajes naturales, José Luis Garci siempre ha tenido predilección por Asturias. De hecho, muchas de sus películas han sido rodadas allí. Luz de domingo es una de ellas. Se trata de una adaptación del cuento de Ramón Pérez de Ayala sobre el caciquismo en la España de principios del siglo XX. Paula Echevarría y Álex González protagonizan esta historia que recorre algunos de los rincones de la comunidad, como el Palacio de Meres, escenario habitual de sus largometrajes, el Jardín Botánico de Gijón, la playa de la Isla o la Ruta del Alba.

Cartel de la película 'Luz de domingo'

La película se estrenó en 2007, pero no era la primera vez que Garci rodaba en Asturias. Volver a empezar (1982), el primer largometraje español en ganar el Premio Oscar a mejor película de habla no inglesa, también tiene como escenario la ciudad de Gijón. El Abuelo (1998), donde aparece la costa de Llanes y la playa de Torón, consiguió colarse en la lista de finalistas, pero no se llevó la estatuilla. En You're the one (2000) o Historia de un beso (2002), también son protagonistas los paisajes asturianos. Pero no solo José Luis Garci se enamoró de esta tierra. Woody Allen, Juan Antonio Bayona o Sergio G. Sánchez, también.

De El Orfanato a El secreto de Marrowbone: las mejores películas rodadas en Asturias Asturias ha acogido numerosos rodajes, incluso algunos llegados de Hollywood. En Pídele cuentas al rey (1999), donde Antonio Resines da vida a un minero, que emprende su marcha desde Figaredo a Madrid, para protestar por la crisis del sector. Rioturbio, Bustiello, o el lugar en el que trabaja el protagonista, el Pozo Tres Amigos, en Mieres. El cineasta Tom Fernández también rodó parte de las escenas de La Torre de Suso (2007) en Asturias. El concejo de Aller, Bo, es una de las localizaciones que salen en la película. Encandilado por sus paisajes, Tom Fernández volvió a hacer un homenaje a su tierra en ¿Para qué sirve un oso? (2011), la película protagonizada por Javier Cámara, Gonzalo de Castro y Geraldine y Ona Chaplin. Gran parte de las escenas están rodadas en los bosques de Teverga. Juan Antonio Bayona eligió Asturias para rodar El Orfanato (2007), una de los estrenos más taquilleros de nuestro cine. El Palacio de Partarrio, situado en Llanes, es la casa donde vive el personaje de Belén Rueda, una de las localizaciones clave del largometraje. En Fuga de cerebros (2008), Mario Casas y Amaia Salamanca viajan a Reino Unido para asistir a la Facultad de Medicina británica en la ficción, pero en la realidad se quedan aquí, en Asturias, concretamente en la Universidad Laboral de Gijón. Hollywood también llegó a Asturias, primero, de la mano de Woody Allen. Su película Vicky, Cristina Barcelona (2008) también tuvo a la tierrina como escenario en algunas tomas. De fondo, los paisajes de Avilés y Oviedo. En esta imagen se ve a Javier Bardem y Rebecca Hall sentados en el faro de San Juan. También aparece el Mercado del Fontán o el Monte Naranco, situados en la capital de la provincia, entre otros rincones. 'Vicky, Cristina, Barcelona', en el Faro de San Juan, Avilés El secreto de Marrowbone (2017) se rodó la mayoría de las escenas en Asturias. La casa que aparece en la película es en realidad el Palacio de la Torre de Arango, en Pravia. La playa de Frexulfe en Navia y la fábrica de armas de Oviedo son también escenario de esta historia de terror. Fotos rodaje de El Secreto de Marrowone, de Quim Vives Quim Vives El director de El secreto de Marrowbone, Sergio G. Sanchez, es asturiano, igual que Samu Fuentes, encargado de dirigir Bajo la piel del lobo (2017). La película protagonizada por Mario Casas se rodó entre Huesca y Asturias. El Pirineo Aragonés y el concejo de Santa Eulalia de Oscos, entre otras localizaciones. Entre las últimas producciones, Si yo fuera rico (2019), donde Gijón es otro protagonista más, y ¡A todo tren! Destino Asturias (2021), de Santiago Segura, se trasladó hasta Illas y Avilés para grabar algunas escenas.