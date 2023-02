Con la llegada del nuevo año llegan también las primeras noticias de los famosos. Y en esta ocasión, 2023 se abre con una muy bonita noticia de tres famosas que han anunciado que próximamente serán madres. La primera en dar el bombazo fue Isabelle Junot, marquesa de Cubas, que espera la llegada de su primer hijo junto al primo de Tamara Falcó. También la actriz Inma Cuesta aprovechó el día 1 de enero para hacer oficial su segundo embarazo. Ireland Baldwin, Carlota Casiraghi​, Jessie J., Mark Zuckerberg, María Isabel, Sandra Blázquez, Gina Rodríguez y María Pombo también esperan a la cigüeña. La última en anunciar embarazo ha sido Rihanna, y para ello ha elegido un momento muy popular, la Super Bowl.

Rihanna

Todo el mundo esperaba con ganas la actuación de Rihanna en la Super Bowl: la de Barbados ha vuelto a subirse al escenario tras publicar su último álbum en 2016 (aunque hace unos meses lanzó "Lift Me Up" para la película Black Panther: Wakanda Forever) y haber estado más enfocada en su faceta como empresaria. Se especulaba sobre si iba a tener invitados en su actuación y quiénes podrían ser, pero lo que nadie se imaginaba es que la cantante iba a aprovechar la ocasión para revelar su segundo embarazo con un look rojo que deja ver su tripita. Rihanna dio a luz a su primer hijo en mayo del año pasado junto a A$AP Rocky.