Fue una de las grandes protagonistas de la noche. Los Latin Grammy se rinden ante Rosalía. La cantante catalana ha vuelto a llevarse a casa el premio al Mejor Álbum del Año, uno de los más esperados de cada edición. El público y los espectadores que vieron la gala en directo pudieron disfrutar de su actuación. Enfundada en un mono de látex en color negro al estilo catwoman, la artista deslumbró sobre el escenario de Las Vegas interpretando tres temas. Primero se sentó al piano para tocar "Hentai", después siguió con "La Fama" y terminó poniendo a bailar a todos al ritmo de una de sus últimas canciones más virales, "Despechá".

"Hentai", además de ser uno de los temas más popuilares de la cantante, también fue uno de los que más polémica levantó a su alrededor por sus frases sexuales. Rosalía recibió con el lanzamiento muchas críticas a través de redes sociales, algo que para Rosalía ya quedó en el pasado. Sin embargo, algunos términos no pasaron la censura de la televisión estadounidense, encargada de retransmitir el evento, y fueron silenciados con un pitido.

Precisamente en la sala de prensa a Rosalía le preguntaron sobre la controversia que había generado una canción como "Hentai". "Para mí hacer esa canción es algo orgánico. Madonna ha hecho canciones de contenido sexual antes que yo, Björk ha hecho canciones de contenido sexual antes que yo, Lil' Kim lo ha hecho antes que yo... Por eso pienso que no tiene por qué ser polémico. Pero mira, si una canción con una letra así todavía crea conversación, si que una mujer hable de eso se convierte en algo que la gente comenta, para mí eso demuestra que se tienen que seguir haciendo más canciones así", respondió la cantante, provocando la ovación de los periodistas.

Rosalía se lleva cuatro Grammy Latinos

Estaba nominada a siete Grammys Latinos en esta edición. Como era de esperar, Rosalía no se ha ido con las manos vacías. La cantante catalana se ha llevado cuatro premios, entre ellos, uno de los más importantes, el de Mejor Álbum del Año por su disco Motomami. Ni siquiera ella misma era capaz de creérselo cuando le tocó subir a recoger el galardón al escenario. Sentada en primera fila junto a su chico, el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, celebró este reconocimiento.

"Motomami es el disco por el que más he tenido que pelear, el que más me ha costado hacer. Aun así, tiré pa' adelante y me ha dado muchas alegrías. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque este cambie. Gracias a Latinoamérica por ser mi inspiración y a mí país, por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios y al amor de mi vida, Rauw", con este discurso recibió Rosalía el premio. No era la primera vez que lo hacía, en 2019 se llevó también el Grammy a Mejor Álbum por El mal querer.

Una noche de récord para Rosalía, que se convierte así en la primera artista española mujer en conseguir el galardón en la categoría de Mejor Álbum en dos ocasiones. Además, la cantante fue galardonada en otras tres categorías, Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Diseño de Empaque, y Mejor Ingeniería de Grabación. Jorge Drexler fue, sin duda, el gran ganador de la noche, que se llevó a casa seis galardones.